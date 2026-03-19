Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος «βάφτισε» τη Wasan στο «MasterChef» με το όνομα της πρώην συντρόφου του, Χρύσας Μιχαλοπούλου

Μία απίστευτη στιγμή απόλαυσαν οι τηλεθεατές του «MasterChef» με «πρωταγωνιστές» τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και την Wasan. Ο γνωστός σεφ «βάφτισε» την παίκτρια του διαγωνισμού μαγειρικής με το όνομα της Χρύσας Μιχαλοπούλου.

Όλα άρχισαν όταν είδε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είδε τη Wasan στην κουζίνα του «MasterChef» και της επισήμανε ότι δεν της έχει βρει ελληνικό όνομα για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι του ήρθε η ιδέα να της δώσει εκείνο της Χρύσας Μιχαλοπούλου.

«Wasan, δεν έχουμε βρει ελληνικό όνομα γι’ αυτή την εβδομάδα, ε; Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτό το concept», ανέφερε ο κριτής του διαγωνισμού στην παίκτρια.

«Ναι, το πρόσεξα, αλλά γιατί;», απάντησε εκείνη.

«Να σου πω λίγο κάτι; Για αυτήν την εβδομάδα θα σε λέω… να σου πω πώς θα σε λέω; Να δώσω και ψωμάκι λίγο τώρα; Χρύσα», είπε αμέσως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, προσθέτοντας: «Ναι. Είναι η μαμά του Κίμωνα. Οπότε θα σε λέω Χρύσα γι’ αυτή την εβδομάδα. Wasan – Χρύσα».

«Χρύσα. I love the name. Είναι ένα ιδιαίτερο όνομα. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό. Ναι, μου αρέσει πολύ κι ανυπομονώ και για τα επόμενα ονόματα επίσης. Θέλω να είμαι εδώ για τις επόμενες εβδομάδες, οπότε…», απάντησε η παίκτρια.