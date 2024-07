Ο μεγάλος τελικός του Just the 2 of Us 

Αυλαία ρίχνει το Just the 2 of Us με τα τέσσερα ζευγάρια που έφτασαν ως τον τελικό, να λαμβάνουν απόψε (5/7/24) την τελευταία βαθμολογία τους στο show.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούν τη νίκη στον τελικό του Just the 2 of Us είναι ο Γιώργος Αμούτζας με την Τάνια Μπρεάζου, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον Ίαν Στρατή, ο Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου με τον Φειδία και ο Γιάννης Σεβδικαλής με την Σοφία Κουρτίδου.

Ένα λαμπερό πάρτι λήξης της σεζόν έχει υποσχεθεί ο Νίκος Κοκλώνης αλλά και η κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή. Γκεστ στη θέση του κριτή, είναι απόψε η Μαρία Σολωμού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Οι φιναλίστ ερμηνεύουν από δύο τραγούδια, ένα που έχουν ήδη τραγουδήσει κάποια στιγμή στο show και ένα καινούργιο ενώ υπάρχει και ένα κοινό τραγούδι για όλα τα ζευγάρια, το «Έρωτας Είναι Θαρρώ» του Γιάννη Πάριου με τον Χάρη Βαρθακούρη.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα βγει ο μεγάλος νικητής του J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο.