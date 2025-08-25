Media

Ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε πρεμιέρα με το Live News στο MEGA: «Μας λείψατε πολύ»

«Ναι, είστε στο MEGA και ναι, ξεκινάει και τούτη την τηλεοπτική σεζόν το Live News. Να πω καλή σεζόν, έχουμε μπροστά μας», είπε ο γνωστός δημοσιογράφος στην αρχή της εκπομπής του
Νίκος Ευαγγελάτος

«Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα περάσουμε μαζί τον Σεπτέμβριο», είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος μέσα από την εκπομπή Live News στη συχνότητα του MEGA.

Το πρώτο «καλησπέρα» της σεζόν, είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος, το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025) μέσω του Live News, την εκπομπή του που έκανε πρεμιέρα για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Ο επιτυχημένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, καλωσόρισε το κοινό του στην αρχή της εκπομπής, λέγοντας πως πεθύμησε πολύ τους τηλεθεατές του.

«Καλησπέρα σας! Μας λείψατε πολύ, σας πεθυμήσαμε πολύ. Μακάρι να είναι το ίδιο και για εσάς. Είναι το 25ο απόγευμα του Αυγούστου του 2025 και, ναι, είστε στο MEGA και, ναι, ξεκινάει και τούτη την τηλεοπτική σεζόν το Live News. Να πω καλή σεζόν, έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ μήνα, ο Σεπτέμβριος πάντα έχει τα βάρη της επανεκκίνησης, των σχολείων που ανοίγουν, των αυξημένων εξόδων και ό,τι άλλο μας φέρουν η ζωή και τα γεγονότα. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα τον περάσουμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Media
