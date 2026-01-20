Ο Rikki για το τραγούδι που θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι ένα “παιχνίδι” που έφτιαξα με τον μπαμπά μου

Για δεύτερη χρονιά, ο Rikki πρόκειται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision. Ο νεαρός τραγουδιστής που συμμετείχε και πέρσι στη διαδικασία, φέτος θα τραγουδήσει το κομμάτι «Agapi».

Ο Rikki βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε τόσο για την Eurovision όσο και το πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι. Επίσης, ο τραγουδιστής, που ονειρεύεται τη σκηνή της Eurovision, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον τελευταίο χρόνο γνώρισα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους εδώ πέρα, ευτυχώς, ήμουν πολύ τυχερός. Δούλεψα μαζί τους, πολλές ωραίες στιγμές. Μπορώ να πω, αν και δεν έγιναν όλα λόγω της Eurovision. Κίνησε το ταξίδι πολύ όμορφα.

Στη συνέχεια, μίλησε για το τραγούδι «Agapi» με το οποίο θα διαγωνιστεί φέτος στον ελληνικό τελικό.

«Αυτό το τραγούδι είναι ένα “παιχνίδι” που έφτιαξα με τον μπαμπά μου. Eίπαμε, λοιπόν, φέτος θα παίξουμε με μια ελληνική λέξη. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», αποκάλυψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τόσα τραγούδια και τόσα έχουν γραφτεί για την αγάπη. Δεν θέλαμε να ‘ναι ίδιο, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα υπέροχο πράγμα η αγάπη, σε κάνει χαρούμενο και πάνω εκεί βασιστήκαμε», πρόσθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην περσινή του εμπειρία στον ελληνικό τελικό, αναφέροντας: «Κοίτα, ευτυχώς δεν ήμουν 18, ήμουν 28 πέρσι, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να μπω σ’ αυτό τη νοοτροπία. Ήδη είχα κάνει lives δικά μου, στην Αγγλία είχα κάνει το ένα είχα κάνει το άλλο. Είχα μάθει να λειτουργώ με άγχος και έτσι πέρασα πολύ καλά. Εγώ μάλιστα έτρεχα γύρω γύρω από όλους τους υπόλοιπους πέρσι και τους ενοχλούσα».