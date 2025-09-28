Ο Σπύρος Μπιμπίλας για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Με άδειασαν, θα έπρεπε να μου ζητηθεί συγγνώμη»

Το παράπονό του εξέφρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τους συντελεστές της εκπομπής «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, καθώς όπως είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός είχε συμφωνήσει να είναι καλεσμένος στην πρεμιέρα αλλά τελευταία στιγμή του το ακύρωσαν.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ως καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στο περιστατικό, κάνοντας εμφανή την ενόχλησή του. Μάλιστα, ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε ότι θα έπρεπε να του ζητήσουν συγγνώμη.

«Η ηθική μου υποχρέωση είναι να τονίζω τα λάθη της τηλεόρασης για να διορθωθούν. Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτόν που τον έχεις κλείσει δυόμιση μήνες, να εμφανιστεί την ημέρα που του είπες και να μην τον αδειάζεις την τελευταία νύχτα», σημείωσε.

«Ναι, με άδειασαν και γι’ αυτό φέτος δεν θα εμφανιστώ καθόλου σε αυτή την εκπομπή, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό τώρα. Θα έπρεπε να μου ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν έχω μιλήσει με τον Γιώργο Λιάγκα», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Την αποκάλυψη για όσα είχαν συμβεί με τους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook.