Σπύρος Μπιμπίλας για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Μου ζήτησαν από τον Ιούλιο να πάω στην πρεμιέρα και με ακύρωσαν τελευταία στιγμή»

Έξαλλος με την διοίκηση της εκπομπής «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, έγινε ο Σπύρος Μπιμπίλας, καθώς, όπως ισχυρίζεται, του έταξαν να πάει στην πρεμιέρα που έχει προγραμματιστεί για σήμερα (15.09.2025) αλλά τελευταία στιγμή του το ακύρωσαν.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, περιγράφει πως τον Ιούλιο τον έπεισαν να εμφανιστεί στην πρεμιέρα της εκπομπή «Το Πρωινό» για γούρι, με αποτέλεσμα να ακυρώσει 2 άλλες εκπομπές που τον ήθελαν επίσης.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ανάρτηση για να διαφημίσει τους καλεσμένους του, και προς έκπληξή του διαπίστωσε πως δεν ήταν μέσα σε αυτούς.

Όταν ρώτησε το τι έχει γίνει, φέρεται πως του απάντησαν «Σε κρατούσαμε για έκπληξη».

Ωστόσο, μετά από 30 λεπτά ενημερώθηκε πως η εκπομπή γέμισε από θέματα και δεν έχουν χρόνο για να του κάνουν συνέντευξη.

«Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες ή στην Βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο», σχολίασε με νόημα.

«Πάψτε να θεωρείτε εύκολους τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

Το χρονικό ενός μη σεβασμού ή πως είναι τα πράγματα στην τηλεόραση σήμερα! Μετά λύπης μου κάνω αυτήν την ανάρτηση, αφού πρώτα, ευχηθώ σε όλες τις εκπομπές καλή αρχή, καλύτερη τηλεόραση και περισσότερο σεβασμό σε όλους. Γιατί το λέω αυτό; Στην πρώτη εκπομπή του κυρίου Λιάγκα θα εμφανιζόμουν για συνέντευξη όπως μου είχε επίμονα ζητηθεί από τον μήνα Ιούλιο (για γούρι μου είπαν) κι επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή που μου το ζήτησε τήρησα την υπόσχεση μου κι αρνήθηκα σε 2 άλλες παρόμοιες εκπομπές να εμφανιστώ αυτήν την μέρα.

Επειδή βρισκόμουν στις γιορτές πατάτας στην Νάξο και για να είμαι εντάξει αφού θα έβγαινα πολύ νωρίς, όπως μου ζητήθηκε, πήρα το βραδινό πλοίο, ενώ θα μπορούσα να γυρίσω Δευτέρα. Επτά τηλεφωνήματα την Κυριακή για το τι ακριβώς θα πούμε αλλά αργά το βράδυ στις 11:15 μου ανακοινώνουν ότι έχουν πολλά θέματα, δεν θα προλάβω κι αφού με αγαπούν να διαλέξω ποια άλλη μέρα θα πάω. Είχε μεσολαβήσει 10:20 μια ανάρτηση του κ. Λιάγκα που διαφήμιζε τους πρώτους καλεσμένους, χωρίς να με αναφέρει, πήρα την υπεύθυνη και μου είπε ότι με κρατά ως έκπληξη.

Το πίστεψα αλλά σε μισή ώρα διαψεύστηκα. Αν εγώ ακύρωνα τελευταία στιγμή φανταστείτε τι θα αντιμετώπιζα. Επειδή είμαι ευγενικός και συνεπής αλλά άνθρωπος με νεύρα είπα στην αρχισυντάκτρια ότι θα ενημερώσω κι εγώ το κοινό γι’ αυτό το απαράδεκτο φέρσιμο που δείχνει μη σεβασμό και ασυνέπεια για όποιον λόγο κι αν γίνεται. Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες ή στην βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο. Λυπάμαι πολύ για τον λάθος δρόμο που διαλέγουν, όποια δικαιολογία δεν καλύπτει το σφάλμα κι εύχομαι να φροντίσουν να μην προσβάλουν άλλον καλεσμένο, γιατί κι οι καλεσμένοι θα γίνουν πιο δύσκολοι στο να έρχονται στις εκπομπές. Καλή αρχή λοιπόν και πάψτε να θεωρείτε εύκολους τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει».