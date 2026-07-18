Ο Σταύρος Φλώρος όρθιος ξανά – Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο σπίτι του

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα και στο σπίτι του. Ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor έστειλε για ακόμα μια φορά μηνύματα ανεξάντλητης δύναμης προς πάσα κατεύθυνση. Χαμογελαστός και ήρεμος, κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να πάρει πίσω τη ζωή του. Είναι αισιόδοξος και η πορεία της αποθεραπείας του εξελίσσεται ομαλά.

Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο μεγάλο στάδιο της αποκατάστασής του στο Μαϊάμι και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος και ο πατέρας του. Τόσο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και στο σπίτι του, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές.

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Συγγενείς, φίλοι αλλά και αρκετός κόσμος που θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του βρέθηκαν στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές και ευχές. Πολλοί έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του, δείχνοντας την αγάπη και τη στήριξή τους στην προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλλει.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη όπου ο Σταύρος Φλώρος καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθιος, ενώ στηριζόταν σε αγαπημένο του πρόσωπο. Ο ίδιος συνόδευσε τη στιγμή με τη φράση «My left leg», θέλοντας να δείξει με τον δικό του τρόπο πως το σημαντικότερο πράγμα τελικά μετά την υγεία είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές.

Ο Σταύρος Φλώρος, που κέρδισε το φετινό Survivor και το έπαθλο των 250.000 ευρώ, συνεχίζει με δύναμη τον δύσκολο αγώνα του, έχοντας αφήσει πίσω τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Την επιστροφή του στην Ελλάδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρμόσυνη αυτή στιγμή με τους ανθρώπους που τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok δείχνουν τον Σταύρο Φλώρο να έχει επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του. Οι εικόνες αποτυπώνουν το θερμό καλωσόρισμα που του επιφύλαξαν οι δικοί του άνθρωποι.

Μέσα από το νοσοκομείο, δήλωνε συνεχώς αποφασισμένος να γυρίσει δυνατός και «όρθιος». Τα κατάφερε και πλέον ετοιμάζεται να κατακτήσει νέους στόχους στη μεγάλη δοκιμασία του.