Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε τη μπλούζα για να δείξει το στήθος του – Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αιφνιδίασε το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν ξαφνικά σήκωσε τη μπλούζα που φορούσε για να φανεί το στήθος του. Ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη και ζήτησε συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τις εικόνες.

Το στιγμιότυπο μεταδόθηκε στην αρχή της εκπομπής όταν ο Γιώργος Λιάγκας του είπε πως σε χθεσινοβραδινή του έξοδο συζητούσε με φίλους του για εκείνον. Ο Σταύρος Μπαλάσκας τον άκουγε αρχικά ανέκφραστος και περίμενε να κάνει τη δική του παρέμβαση.

«Μου έλεγαν καλά πράγματα. Το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, φοράμε ή σκούρα ή ανοιχτά και οι δύο, πώς σου φαίνεται;» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντάει: «Χημεία είναι αυτό».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε: «Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παν-λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο».

Τότε, ο αστυνομικός αναλυτής απάντησε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και σήκωσε τη μπλούζα του, δείχνοντας το δασύτριχο στέρνο του. «Είμαι δασύτριχος!» πρόσθεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας, κοίταξε από την άλλη, με την αντίδρασή του να είναι επική, σε ένα σκηνικό που προκάλεσε χαμόγελο και μέσα στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής. «Κάποιοι θα το πάρουν ως χιούμορ, όμως αισθητικά δεν ήταν ωραίο. Εγώ είπα μία πλάκα και νόμιζα ότι θα το σταματήσεις εκεί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βγάλεις τη μπλούζα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας λίγο αργότερα.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε παραχωρήσει συνέντευξη και είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και για την προσωπική του ζωή. «Είμαι γατούλης, έχω ακούσει πολλά μπινελίκια» είχε πει ο ειδικός αναλυτής της αστυνομίας.