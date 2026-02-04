O Χάρης Ρώμας αποκάλυψε πώς η Καρυά Αργολίδος «έγινε» το Κολοκοτρωνίτσι στο «Καφέ της Χαράς»

Μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες σειρές που δημιούργησε ο Χάρης Ρώμας – μαζί με την Άννα Χατζησοφιά – ήταν το «Καφέ της Χαράς». Η ιστορία εξελισσόταν σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, το Κολοκοτρωνίτσι, το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Πίσω στον χρόνο και στα γυρίσματα για την επιτυχημένη σειρά «Το καφέ της Χαράς» πήγε ο Χάρης Ρώμας, το μεσημέρι της Τετάρτης (04.02.2026), όταν συνομίλησε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στον «αέρα» της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την Καρυά Αργολίδος, γιατί σηματοδοτεί για μένα ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τη ζωή και την καριέρα μου. Ήμουν και γω τότε στο ρεπεράζ για το “Καφέ της Χαράς” αφού είχαν κάνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα», περιέγραψε, αρχικά, ο αγαπημένος δημιουργός.

«Ψάχναμε να βρούμε παραδοσιακά χωριά που να να έχουν και το “χρίσμα” ή τον χαρακτηρισμό παραδοσιακού οικισμού, ούτως ώστε να μοιάζει κάτι παλιό και καλαίσθητο. Μέσα στα 10 χωριά που οι άνθρωποι μας είχαν επισκεφθεί και επιλέξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική επιλογή, υπήρχε και η Καρυά. Πήγα σ’ αυτά τα χωριά, μαζί με την Άννα Χατζησοφιά και στον σκηνοθέτη, που πραγματικά μαγευτήκαμε μ’ αυτό το χωριό», εξομολογήθηκε ο Χάρης Ρώμας στη συνέχεια.

«Για τα γυρίσματα πηγαίναμε εκεί όσο μπορούσαμε πιο συχνά, κάναμε τις μεγάλες σκηνές στην πλατεία και βέβαια “κλέψαμε” σε διάφορους πιο κοντινούς προορισμούς τα εσωτερικά. Πράγματι, όμως, έδωσε όλο το χρώμα και όλη τη λάμψη αυτό το χωριό.

Αν θέλεις και την τύχη, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που, θυμίζω, έκανε 45% στην πρώτη του μέρα προβολής και έφτασε μέχρι 55%. Ήταν μια πολύ μεγάλη τομή για την τηλεόραση», συμπλήρωσε, επίσης, ο Χάρης Ρώμας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.