Ο Χρήστος Μάντακας για τον ρόλο του ως gay «στο Καφέ της Χαράς»: «Ήταν παρακινδυνευμένο αλλά δέχθηκα με χάρα»

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου παραχώρησε ο Χρήστος Μάντακας. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον gay ρόλο του Αστέρη Νεγρεπόντη στο Καφέ της Χαράς.

Ο Χρήστος Μαντίκας διευκρίνισε πως την εποχή του 2005, όταν δηλαδή παιζόταν το Καφέ της Χαράς, ήταν παρακινδυνευμένο να παιχτεί στην τηλεόραση ένας gay ρόλος. Τόνισε δε πως όταν του έγινε η πρόταση, το δέχθηκε με μεγάλη χάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένας γκέι, ο οποίος είχε μια πορεία πολύ διαφορετική. Το 2004-2005 ήταν αρκετά δύσκολο όλο αυτό και παρακινδυνευμένο για την τότε ελληνική τηλεόραση», ανέφερε.

«Όταν μου το πρότεινε ο Χάρης, το σκέφτηκα. Βεβαίως, εγώ δεν είχα πρόβλημα, η δουλειά μου είναι και ήταν ένας πολύ ωραίος ρόλος. Δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά το μόνο που σκέφτηκα ήταν “πώς θα πείσω εγώ σε έναν τέτοιο ρόλο;”. Αυτό που έχω να πω πολύ ειλικρινά είναι ότι ούτε ένας δεν μου είπε ότι αυτός ο ρόλος δεν μου πήγαινε», συνέχισε.

«Ίσα – ίσα μου μιλούσαν και τους άρεσε πολύ. Δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση. Αντιθέτως, όλοι τον αγάπησαν τον Αστέρη. Το δέχτηκαν σαν κάτι φυσιολογικό. Κι αυτό γιατί ήταν πολύ ωραία γραμμένο. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας να μου κάνει κάποιο αρνητικό σχόλιο για τη σεξουαλικότητα αυτού του ρόλου. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό», κατέληξε ο Χρήστος Μάντακας.