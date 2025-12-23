Οδηγός Χριστουγέννων: 4 τηλεοπτικές προτάσεις για τις γιορτές

Οι γιορτές φέρνουν μια μοναδική ατμόσφαιρα ζεστασιάς, χαράς και οικογενειακής θαλπωρής. Είναι η ιδανική περίοδος να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε τον χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να στολίσουμε, να ανταλλάξουμε δώρα και, φυσικά, να απολαύσουμε στιγμές ψυχαγωγίας και ξεγνοιασιάς από την άνεση του σπιτιού μας. Η τηλεόραση αποτελεί την τέλεια συντροφιά για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να μπούμε στο πνεύμα των ημερών.

Αν αναζητάτε την τέλεια τηλεοπτική παρέα για τα βράδια των γιορτών, είτε πρόκειται για χριστουγεννιάτικες ρομαντικές κομεντί, οικογενειακές ιστορίες με χιούμορ, συγκινητικά δράματα ή ακόμα και λαμπερές εκπομπές, έχουμε τέσσερις εξαιρετικές προτάσεις που θα σας κρατήσουν συντροφιά. Και αν αναρωτιέστε που θα τις βρείτε, είναι όλες διαθέσιμες στην COSMOTE TV.

Twelve Dates ‘Till Christmas

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Jenni Bayliss, η σειρά μας συστήνει την Κέιτ Τέρνερ, μια Αμερικανίδα σχεδιάστρια υφασμάτων που ζει στο Λονδίνο. Η Κέιτ βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η έμπνευση την έχει εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα φροντίζει τον πεισματάρη πατέρα της, Μακ, ο οποίος παλεύει με την κατάθλιψη.

Όταν η καλύτερή της φίλη, Λόρα, της κάνει έκπληξη με μια χριστουγεννιάτικη υπηρεσία γνωριμιών που προσφέρει δώδεκα ξεχωριστά ραντεβού, η Κέιτ βλέπει μια ευκαιρία να ξεφύγει, να ξαναβρεί τη σπίθα της και να μπει στο πνεύμα των γιορτών. Δώδεκα ραντεβού αργότερα, θα κληθεί να λάβει μια απόφαση που θα αλλάξει το μέλλον της. Τα 6 πρώτα επεισόδια της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Bump Christmas Special

To “Bump Christmas Special” αποτελεί ένα ξεχωριστό επεισόδιο της σειράς “Bump”, στην οποία μια απροσδόκητη εγκυμοσύνη περιπλέκει τη ζωή δύο οικογενειών. Με επίκεντρο μια ικανή και φιλόδοξη κοπέλα που γίνεται ξαφνικά μητέρα, η σειρά διερευνά πώς μια παρόρμηση μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες καθοριστικής σημασίας.

Αυτό το ειδικό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο βρίσκει την αγαπημένη οικογένεια να μεταφέρει το εορταστικό τους πνεύμα μακριά από το σπίτι, σε μια κρουαζιέρα στη Νότια Αμερική. Ο στόχος τους; Μια ζεστή, πολιτιστική χριστουγεννιάτικη συνάντηση που αναδεικνύει την ομορφιά των κολομβιανών παραδόσεων. Η πραγματικότητα; Τα σχέδια της οικογένειας καταρρέουν γρήγορα μέσα από μια σειρά χαοτικών γεγονότων.

Πότε: Παραμονή των Χριστουγέννων στις 23:00 στο COSMOTE SERIES HD.

Call The Midwife Christmas Special 2025

To “Call The Midwife” αποτελεί μια τρυφερή, συγκινητική μα πάνω από όλα ειλικρινής ματιά στην καθημερινότητα μιας ομάδας μαιών, που εργάζονται στο φτωχικό ανατολικό Λονδίνο στα μέσα του 20ού αιώνα. Οι αγαπημένες μαίες του Σπιτιού Νοννάτους επιστρέφουν με ένα συγκινητικό Χριστουγεννιάτικο ειδικό επεισόδιο, το οποίο υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από το Πόπλαρ του Λονδίνου, οι μαίες δοκιμάζουν τον εαυτό τους σε ένα άγνωστο τοπίο, την Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα το Χονγκ Κονγκ, σε μια αποστολή που θα τους δώσει την ευκαιρία να απελευθερωθούν και να ανακαλύψουν τι πραγματικά έχει σημασία. Ένα επεισόδιο γεμάτο ανθρωπιά, ελπίδα και την χαρακτηριστική ζεστασιά του “Call The Midwife”.

Πότε: Παρασκευή 26/12 (1ο μέρος) και Σάββατο 27/12 (2ο μέρος) στις 22:00, στο COSMOTE SERIES HD.

The Graham Norton New Year’s Eve Show 2025

Καθώς πλησιάζει η πιο λαμπερή νύχτα του χρόνου και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το νέο έτος με γέλιο και καλή διάθεση, το “The Graham Norton Show” είναι η τέλεια επιλογή για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο Graham Norton, με την αξεπέραστη βρετανική του εξυπνάδα και λάμψη, έχει καταφέρει να μετατρέψει την απλή συνέντευξη σε ένα θεατρικό γεγονός γεμάτο χιούμορ, αυθορμητισμό και αληθινές στιγμές, προσφέροντας την ιδανική ατμόσφαιρα για το καλωσόρισμα του 2026.

Από το 2007, ο Graham Norton, με το ακαταμάχητο στυλ του, την αυτοσαρκαστική του διάθεση και την ικανότητά του να κάνει τους πιο διάσημους ανθρώπους του πλανήτη να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, έχει φιλοξενήσει χιλιάδες καλεσμένους στον διάσημο κόκκινο καναπέ του. Έχει βραβευτεί με BAFTA και θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο talk show της εποχής του, με φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, να υποδεχθείτε το νέο έτος με έντονο γέλιο, απρόσμενες ιστορίες και τη μοναδική ενέργεια του Graham Norton.

Πότε: Ξημερώματα Πρωτοχρονιάς 00:45, στο COSMOTE SERIES HD.