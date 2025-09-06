Οι 5 σειρές στο Netflix που δεν πρέπει να χάσεις τον Σεπτέμβριο

Να προβληματίσει, να «διδάξει» αλλά και να προσφέρει απόλαυση στους θεατές, έχει στόχο το Netflix για τον μήνα Σεπτέμβριο. Με 5 ξεχωριστές σειρές που θα εμπλουτίσουν το υλικό της πλατφόρμας, για το υπόλοιπο του μήνα, φαίνεται πως δεν θα μπορέσουμε να σηκωθούμε από τον καναπέ μας.

«Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού», «Black Rabbit» και «Ο Οίκος των Γκίνες», είναι μερικές από τις σειρές που θα απολαύσουμε στο Netflix. Μέσα από τα 5 έργα, θα προβληματιστούμε για την μοναξιά που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος, για τα όρια που πρέπει να μπαίνουν ανάμεσα στα αδέλφια αλλά θα μάθουμε και για την οικογένεια Γκίνες και πως στήθηκε η αυτοκρατορία της συγκεκριμένης μάρκας μπύρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού

Diary of a Ditched Girl

Συναντήσεις, γνωριμίες μέσω εφαρμογών, χαοτικοί άντρες. Τα ραντεβού είναι δύσκολα για την Αμάντα. Μπορεί να την παράτησε το μισό Μάλμε, αλλά δεν παραδίδει τα όπλα.

Το “Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού” ακολουθεί την 31χρονη Αμάντα κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού με έντονο φλερτ. Λαχταρά απεγνωσμένα να ερωτευτεί και αποφασίζει να δοκιμάσει τα πάντα. Βγαίνει με κάθε λογής άτομα, κάνει “swipe” σε εφαρμογές γνωριμιών και προσεγγίζει άντρες σε μπαρ. Είναι υποτακτική και επιβλητική, αλλά όλοι την εγκαταλείπουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυσκολεύεται ακόμη και να φτάσει στη δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για τις φίλες της Αμάντα. Ενώ προσπαθούν από κοινού να βρουν νέα ταίρια η μία για την άλλη, παράλληλα αναρωτιούνται: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τον έρωτα;

Πόσα μπορεί αλήθεια να απαιτεί ο κόσμος από έναν άνθρωπο; Πόσες φορές μπορείς να βγεις εκεί έξω με την καρδιά σου ανοιχτή μόνο και μόνο για να σου την ποδοπατήσουν και πάλι;

Διαθέσιμη από 11/09/2025.

Black Rabbit

Όταν ο ιδιοκτήτης του πιο κουλ εστιατορίου της Νέας Υόρκης επιτρέπει στον προβληματικό αδελφό του να επιστρέψει στην οικογενειακή επιχείρηση, ανοίγει ταυτόχρονα και την πόρτα σε παλιά τραύματα και νέους κινδύνους που απειλούν να καταστρέψουν ό,τι έχει χτίσει.

Με φόντο τη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, το “Black Rabbit” επικεντρώνεται σε δύο αδέρφια που φτάνουν στα άκρα από το καθήκον τους προς την οικογένεια και το κυνήγι της επιτυχίας. Ο Τζέικ Φρίντκεν (Τζουντ Λο) είναι ο χαρισματικός ιδιοκτήτης του “Black Rabbit”, ενός εστιατορίου και χώρου VIP, που αναμένεται να γίνει το πιο δημοφιλές μαγαζί της Νέας Υόρκης.

Όταν ο αδερφός του όμως, Βινς (Τζέισον Μπέιτμαν), επιστρέφει απρόσμενα στην επιχείρηση, σύντομα ακολουθούν τα προβλήματα, καθώς ανοίγει ταυτόχρονα την πόρτα σε παλιά τραύματα και νέους κινδύνους που απειλούν να καταστρέψουν ό,τι έχει χτίσει. Το “Black Rabbit” είναι μια συναρπαστική περιπέτεια και μια ανάλυση χαρακτήρων για τον τρόπο με τον οποίο ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ δύο αδελφών μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο τους και τα πάντα γύρω τους.

Τη δημιουργία και διεύθυνση παραγωγής της σειράς υπογράφουν οι Ζακ Μπέιλιν και Κέιτ Σάσμαν της Youngblood Pictures. Στους διευθυντές παραγωγής περιλαμβάνονται οι Τζέισον Μπέιτμαν και Μάικλ Κόστιγκαν της Aggregate Films, Τζουντ Λο και Μπεν Τζάκσον της Riff Raff Entertainment, Μπράιαν Καβάνο-Τζόουνς και Τζάστιν Λέβι της Range, Άντριου Χιντεράκερ, Ζακ Φρογκνόβσκι, Ντέιβιντ Μπέρνον και Έρικα Κέι.

Διαθέσιμη από 18/09/2025

Πλατωνικός Έρωτας

Platonic: Blue Moon Hotel

Η άφιξη στο ξενοδοχείο Μπλε Φεγγάρι ενός μειλίχιου άντρα με κρυφά σχέδια γεννά χάος και πικάντικες ερωτικές σκέψεις στις δύο παλαβές αδελφές που δουλεύουν εκεί.

Ένα μικρό ξενοδοχείο που το διαχειρίζεται η μαμά με τις δύο κόρες της στα Αλάτσατα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό στους επενδυτές λόγω της θέσης του. Ένας γοητευτικός επιχειρηματίας είναι αποφασισμένος να το αγοράσει, αν και η μητέρα δεν θέλει με τίποτα να το πουλήσει.

Αποφασίζει να μείνει εκεί με ψεύτικο όνομα και αμέσως μόλις τακτοποιείται, κάνει τις δύο κόρες να τον ερωτευτούν. Η μία πιστεύει ότι βρήκε την αδελφή ψυχή της που είναι σταλμένη από το σύμπαν, ενώ η άλλη είναι πεπεισμένη ότι αυτός είναι το πεπρωμένο της…

Διαθέσιμη από 18/09/2025

Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων

Billionaires’ Bunker

Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.

Σε ένα πολυτελές καταφύγιο που σχεδιάστηκε για να αντέχει κάθε πιθανή καταστροφή, μια ομάδα δισεκατομμυριούχων αναγκάζεται να συνυπάρξει όταν κλείνεται στο εσωτερικό του, για να γλιτώσει από την απειλή μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας σύγκρουσης.

Το “Υπόγειο Πάρκο Κιμέρα” γίνεται ένα κλειστοφοβικό σκηνικό για δύο οικογένειες που σημαδεύονται από μια πληγή του παρελθόντος. Απομονωμένοι κάτω από το έδαφος και χωρίς δυνατότητα διαφυγής, ξεδιπλώνουν προσωπικότητες που αποκαλύπτουν τα πιο ανεκδιήγητα μυστικά τους. Αναδεικνύονται όμως και οι πιο αναπάντεχες συμμαχίες. Ένα υπερβολικό κι αναπάντεχο συναισθηματικό πορτρέτο των δισεκατομμυριούχων που ζουν σε μια χρυσή φούσκα.

Διαθέσιμη από 19/09/2025

Ο Οίκος των Γκίνες

House of Guinness

Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.

Ο “Οίκος των Γκίνες” εξερευνά μια επική ιστορία που βασίζεται σε μια από τις διασημότερες και μακροβιότερες δυναστείες της Ευρώπης: την οικογένεια Γκίνες.

Με φόντο το Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά τον θάνατο του Σερ Μπέντζαμιν Γκίνες, του άνδρα που είναι υπεύθυνος για την εκπληκτική επιτυχία της ζυθοποιίας Guinness και τον εκτενή αντίκτυπο της διαθήκης του στην τύχη των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του, Άρθουρ, Έντουαρντ, Αν και Μπεν, καθώς και σε ένα σύνολο προσωπικοτήτων του Δουβλίνου που εργάζονται και αλληλεπιδρούν με το φαινόμενο Γκίνες.

Διαθέσιμη από 25/09/2025.