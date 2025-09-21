Media

Οι 8 κλασσικές ταινίες που μπήκαν στο Cinobo και δεν γίνεται να χάσεις με τίποτα

Οι ταινίες «The Science of Sleep», «Audition», «Wrestler», «Ριφιφί», «Le Havre», «Time Out», «A Separation» και «Cashback» ήρθαν για να μείνουν Cinobo
The Science Of Sleep
The Science Of Sleep /

Και ποιος είπε ότι χαλάρωση και απόλαυση μπορούν να προσφέρουν μόνο οι νέες ταινίες και σειρές; Το Cinobo διαψεύδει αυτή τη φήμη, δημοσιεύονται στη δημοφιλή πλατφόρμα 8 old time classic ταινίες.

Οι ταινίες «The Science of Sleep», «Audition», «Wrestler», «Ριφιφί», «Le Havre», «Time Out», «A Separation» και «Cashback» ήρθαν για να μείνουν Cinobo και πάμε να δούμε τις υποθέσεις τους.

Σε Είδα Στο Όνειρό Μου

The Science of Sleep

Μισέλ Γκοντρί

The Science of Sleep
The Science of Sleep

Ο Στεφάν, άρτι αφιχθείς στο Παρίσι, βρίσκει καταφύγιο στα όνειρα, για να ξεφύγει από την ανία της νέας του δουλειάς. Ταυτόχρονα φλερτάρει μια γειτόνισσά του, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι θέλει από αυτήν.

Διαθέσιμο από 4 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ακρόαση

Audition

Τακάσι Μικέ

Audition
Audition

Ένας μεσήλικος χήρος που αναζητά νέα σύντροφο στήνει με τη βοήθεια φίλου ένα ψεύτικο κινηματογραφικό δοκιμαστικό, μέσω του οποίου ελπίζει να βρει το ταίρι του. Εντέλει όμως, επιλέγει μια γυναίκα η οποία δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται.

Διαθέσιμο από 5 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Wrestler

Ντάρεν Αρονόφκσι

Wrestler
Wrestler

Ένας παλαίμαχος αθλητής του κατς, εγκλωβίστηκε στη ζωή που ακολούθησε και πλέον παλεύει για να επιβιώσει. Μέχρι τη μέρα που θα ξεπεράσει τα όρια και θα επιχειρήσει να αλλάξει για πάντα τη ζωή του.

Διαθέσιμο από 11 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Το Λιμάνι της Χάβρης

Le Havre

Άκι Καουρισμάκι

Le Havre
Le Havre

Ένας μποέμ τύπος που κάποτε φιλοδοξούσε να γίνει συγγραφέας στο Παρίσι, έχει αποτραβηχτεί στη Χάβρη. Ένα παιχνίδι της μοίρας τον φέρνει κοντά με έναν ανήλικο πρόσφυγα από την Αφρική, τον οποίο αναζητά η αστυνομία. Αναλαμβάνει να τον βοηθήσει, έστω κι αν χρειαστεί να υποστεί τις συνέπειες.

Διαθέσιμο από 12 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ριφιφί

Ζιλ Ντασέν

Rififi
Rififi

Ένας διαρρήκτης αποφυλακίζεται και δέχεται την πρόταση του προστατευόμενού του για μια ληστεία σε ένα διάσημο κοσμηματοπωλείο. Με ένα άψογο σχέδιο έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Μένει να διαφύγουν, να μην τραβήξουν την προσοχή και να μην τους προλάβει το παρελθόν.

Διαθέσιμο από 18 Σεπτεμβρίου

Ελεύθερος Ωραρίου

Time Out

Λοράν Καντέ

Time Out
Time Out

Ένας άνδρας απολύεται από τη δουλειά του, αλλά λέει ψέματα στην οικογένειά του ότι έχει προσληφθεί σε νέο πόστο στη Γενεύη. Περνάει τις ημέρες του στους δρόμους και κάνει μικροαπάτες για να εξοικονομήσει χρήματα, μη τολμώντας να αποκαλύψει την πραγματικότητα.

Διαθέσιμο από 19 Σεπτεμβρίου

Cashback

Σον Έλις

Cashback
Cashback

Ένας σπουδαστής στην Καλών Τεχνών χωρίζει και βασανίζεται από αϋπνία. Πιάνει δουλειά στη νυχτερινή βάρδια ενός σούπερ μάρκετ, όπου αναπτύσσει την ιδιαιτερότητά του να μπορεί να παγώνει το χρόνο και να επανεξετάζει τις στιγμές που οδηγούν στις αποφάσεις του.

Διαθέσιμο από 25 Σεπτεμβρίου

Ένας χωρισμός

A Separation

Ασγκάρ Φαράντο

A Separation
A Separation

Ο Ναντέρ και η Σιμίν διαφωνούν για το αν πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους στο Ιράν και σκέφτονται να χωρίσουν. Αναγκασμένος να βρει μια γυναίκα να προσέχει τον πατέρα του που πάσχει από Αλτσχάιμερ, ο Ναντέρ θα βρεθεί ξαφνικά μπλεγμένος σε μια μοιραία παρεξήγηση.

Διαθέσιμο από 26 Σεπτεμβρίου

