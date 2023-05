Το Disney+ παρουσιάζει το τρέιλερ και το πόστερ της πολυαναμενόμενης, νέας πρωτότυπης σειράς «Άντρες με τα Όλα τους».

Από τους δημιουργούς της εμβληματικής, βραβευμένης με BAFTA ταινίας, η Πρωτότυπη σειρά 8 επεισοδίων, έρχεται στις 14 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Τοποθετημένη χρονικά 25 χρόνια μετά από την πρωτότυπη Βρετανική ταινία, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, η νέα σειρά 8 επεισοδίων, ακολουθεί την ίδια παρέα αδελφικών φίλων, στη μετα-βιομηχανική πόλη του Σέφιλντ, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με το υπό κατάρρευση εθνικό σύστημα υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής απασχόλησης.

Η νέα σειρά, θα αποκαλύψει τι συνέβη στην παρέα, όταν έβαλαν ξανά τα ρούχα τους, για να εξερευνήσουν τις πιο φωτεινές, ανόητες και απελπισμένες στιγμές της ζωής τους. Ακόμη, θα αναδείξει πώς ο έντονα αστείος κόσμος αυτών των ηρώων της εργατικής τάξης, που εξακολουθούν να κατοικούν στο Σέφιλντ, έχει αλλάξει μέσα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν.

Ο βραβευμένος με Oscar, σεναριογράφος της πρωτότυπης ταινίας, Simon Beaufoy, επιστρέφει για τη νέα σειρά, μαζί με τη σεναριογράφο Alice Nutter (Accused), ενώ ο Uberto Pasolini (Nowhere Special) επιστρέφει επίσης, ως εκτελεστικός παραγωγός.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών που θα δούμε ξανά στους αγαπημένους τους ρόλους είναι, ο Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon A Time) ως Γκαζ, ο Mark Addy (Game of Thrones, A Knight’s Tale) ως Ντέιβ, η Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) ως Τζιν, ο Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) ως Γκάι, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) ως Χορς, Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) ως Λόμπερ, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) ως Νέιθαν και Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) ως Τζέραλντ.

Στο νέο τρέιλερ, συμμετέχει επίσης το ανερχόμενο αστέρι Talitha Wing (Wolfe, Alex Rider), η οποία θα υποδυθεί την έφηβη κόρη του Γκαζ, Ντέστινι Σόφιλντ.

Άλλα νέα μέλη που περιλαμβάνει το κάστ είναι, ο Paul Clayton (The Crown, The Split) ως ο σύζυγος της Λόμπερ, Ντένις. Ο Miles Jupp (Why Didn’t They Ask Evans?, The Durrells), πρωταγωνιστεί ως ο πρόσφατα διαζευγμένος και υπεύθυνος στέγασης Ντάρρεν, ο οποίος αναζητά συμβουλές για να προσανατολιστεί στην ενήλικη ζωή. Η Sophie Stanton υποδύεται τη Χέτη, συνάδελφο και φίλη της Τζιν και ο Phillip Rhys Chaudhary (Pretty Little Liars: The Perfectionists), συμμετέχει ως αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου. Ανάμεσα στις νέες προσθήκες του καστ, είναι οι Dominic Sharkey και Natalie Davies, ως οι φίλοι της Ντέστινι, Καλ και Ταμπάνι αντίστοιχα, μαζί με τον Arnold Oceng, ο οποίος υποδύεται έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη γκράφιτι. Ο Aiden Cook πρωταγωνιστεί ως ο πνευματώδης δωδεκάχρονος «Τουίγκλετ», ενώ η Tupele Dorgu (Alma’s Not Normal) υποδύεται τη μητέρα της Ντέστινι, Γιαζ.

Ο συγγραφέας, δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός Simon Beaufoy δήλωσε: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες χαρές της συγγραφικής μου καριέρας, να επανενώσω αυτή την εκκεντρική, ασυγκράτητη οικογένεια ανδρών και γυναικών του Σέφιλντ και να δω πώς, για 25 χρόνια, 7 πρωθυπουργοί και 100 αθετημένες πολιτικές υποσχέσεις, επηρέασαν τις ζωές τους».

Η συγγραφέας, δημιουργός και εκτελεστική παραγωγός Alice Nutter πρόσθεσε: «Μπαίνοντας στον κόσμο του Άντρες με τα Όλα τους, όπου η κοινότητα, οι φίλοι και η οικογένεια, παρεμβαίνουν όταν το κράτος έχει αποτύχει αβυσσαλέα, αποτέλεσε για εμένα, μια μεγάλη προσωπική υπενθύμιση των θετικών που έχει ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Για εμένα, ήταν ευχαρίστηση και προνόμιο να γράψω για αυτήν τη σειρά».

Ο Simon Lewis είναι παραγωγός της σειράς. Εκτελεστικός παραγωγός της σειράς για το Disney+ είναι ο Lee Mason. Η πρωτότυπη σειρά είναι μια παραγωγή της Searchlight Television και του FX.