Οι Αθώοι – τελευταίο επεισόδιο: Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή και απαλλάσσονται από τα πάθη τους

Ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 22:10.

Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση. Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους, καταλήγοντας «Αθώοι».

Επεισόδιο 16ο: Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών έργων, ο Γιάννος, παρά τις κακουχίες και τον ξυλοδαρμό, υπερασπίζεται τους συγκρατούμενούς του. Τα λόγια του για την ελευθερία και την αυθεντική αγάπη συγκινούν ακόμα και τις πιο σκληρές ψυχές. Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση. Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους, καταλήγοντας «Αθώοι».

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

 Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

