Στέλλα Στυλιανού: Δεν το σκεφτόμουν να φύγω από την Κύπρο

Η Στέλλα Στυλιανού έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αποκάλυψε πώς από τη γενέτειρά της, την Κύπρο, βρέθηκε να εργάζεται στο Mega.

Η γνωστή δημοσιογράφος που ανήκει πλέον στο δυναμικό της ΕΡΤ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και περιέγραψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο πώς βρήκε δουλειά στο μεγάλο κανάλι. Η Στέλλα Στυλιανού σημείωσε ότι έκανε δύο δοκιμαστικά για το Mega και ύστερα της έκαναν πρόταση να είναι σε μία καλοκαιρινή εκπομπή.

«Λοιπόν, ήμουν στην Κύπρο, έκανα αυτή τη δουλειά ακριβώς, παρουσίαζα δελτία ειδήσεων, εκπομπές. Κάποια στιγμή όταν είχε ανοίξει το Mega Ελλάδος μου λέει ένας φίλος μου, στείλε ένα βιογραφικό σε μία εταιρεία παραγωγής. Λέω “εγώ; Ποιος θα το δει; Γιατί να το δει; Τι να το κάνει;”», είπε αρχικά.

Συνέχισε την περιγραφή, αναφέροντας: «Δεν το σκεφτόμουν να φύγω από την Κύπρο. Πιο παλιά ίσως να το είχα σκεφτεί, μετά όμως το είχα βγάλει από το μυαλό μου εντελώς. Καθόλου όμως, μηδέν. Και του λέω, το στέλνω κι εγώ στο πουθενά. Το στέλνει αυτός σε μία εταιρεία παραγωγής, μάλλον το βιογραφικό ήτανε λίγο ενημερωτικής φύσεως και δεν ξέρω τι ψάχνανε. Ψάχνανε μάλλον κόσμο από την Κύπρο νομίζω, δεν έγινε ποτέ αυτή η εκπομπή απ’ ό,τι έμαθα στην πορεία και το δώσανε στο τμήμα ενημέρωσης. Και τότε ψάχνανε και κόσμο στο Mega όταν είχε ανοίξει. Με καλέσανε για ένα ραντεβού. Μου λένε συγκεκριμένα “ναι, γεια σας, είμαστε από το Mega. Μπορείτε να έρθετε αύριο να σας δούμε;” Λέω “είμαι στην Κύπρο, έχουμε και covid, είναι λίγο δύσκολο”».

«Ήταν τον Μάιο του ’21. Λέω μπορώ όμως τη Δευτέρα, άμα θέλετε, να τα πούμε. Ήταν λίγο δύσκολο να ταξιδέψω. Τέλος πάντων, το κάνω. Μπαίνω σε ένα μεγάλο δωμάτιο. Με πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρω καν. Ποιοι είναι. Μόνο έναν αναγνώρισα, τον διευθυντή ειδήσεων. Και με ρωτάγανε ερωτήσεις. Λέω “εντάξει, θα ρωτάνε πολλά κορίτσια, θα περάσουν από ‘δω μια στρατιά κοριτσιών ή θα είδαν κάτι, φίλους εδώ πέρα”. Και απήλθα. Θα γύριζα στην Κύπρο. Με ξαναπαίρνουν μετά από 2 ώρες. Μου λένε, μπορείτε να ΄ρθείτε κι αύριο; Λέω, ξέρετε “εγώ μένω στην Κύπρο κι είναι δύσκολο να το αλλάξω. Αλλά ύστερα σκέφτηκα και λέω απ’ το να αλλάζω και να ξανάρχομαι, ας μείνω άλλη μία μέρα, να με ξαναδούν οι άνθρωποι αφού θέλουν. Ξαναπάω, μου λένε, θα σας κάνουμε ένα τεστ. Στο δελτίο, το μεσημεριανό. Με βάζουν στο στούντιο. Λέω “τώρα εγώ τι θα πω;” Ευτυχώς, ήμουν τυχερή γιατί ήταν η περίοδος του Covid και ήτανε κάπως οι ειδήσεις σε όλες τις χώρες παρόμοιες τέλος πάντων», είπε ακόμα η Στέλλα Στυλιανού.

«Είχε auto-cue, έπρεπε να κάνω και κάποιες ερωτήσεις, σχόλια. Οπότε επειδή η επικαιρότητα ήταν περίπου ίδια παντού, ήμουν τυχερή σε αυτό. Οπότε ανταποκρίθηκα γρήγορα και σ’ αυτό. Και φεύγω. Τέλος πάντων, με ξαναπαίρνουν, ξανάρχομαι. Μου λένε θα κάνουμε μία εκπομπή καλοκαιρινή, θα είναι αυτού του τύπου. Λέω “ρε λες; Αν είναι και για τρεις μήνες, δεν έρχομαι εδώ για τρεις μήνες να κάνω κι αυτή την εμπειρία και να ξαναγυρίσω”. Μου λένε όμως, δεν ξέρουμε αν θα είναι για τρεις μήνες. Λέω, πότε θα το ξέρουμε όμως το μετά; Εγώ θα πού θα πάω; Ποια θα είμαι; Τέλος πάντων, κάναμε μία συζήτηση», πρόσθεσε.

«Το καλοκαίρι, πέρσι, ήρθα στην ΕΡΤ. Είναι ωραία. Μπορώ να σου πω, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι θα έφευγα από το Mega», κατέληξε η Στέλλα Στυλιανού.