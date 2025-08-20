«Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου» έρχονται στην ΕΡΤ

Τη ζωή και το έργο εμβληματικών Ελληνίδων τραγουδιστριών του ρεμπέτικου τραγουδιού θα αναδείξει η σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου», σε αφήγηση και παρουσίαση της Ηρώς Σαΐα.

Τα ωραία επεισόδια του ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ αναδεικνύουν τη ζωή και το έργο των: Ρόζας Εσκενάζυ, Αγγέλας Παπάζογλου, Μαρίνας Νίνου, Ρίτας Αμπατζή, Σωτηρίας Μπέλλου, Σεβάς Χανούμ, Στέλλας Χασκίλ και Ιωάννας Γεωργακοπούλου, οι οποίες, με την καλλιτεχνική τους πορεία και την προσωπική τους στάση, άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Μέσα από έρευνα, αφηγήσεις, αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις, η εκπομπή ζωντανεύει την εποχή από την άνθηση του ρεμπέτικου μετά το 1922 έως και τις μεταγενέστερες δεκαετίες, φωτίζοντας παράλληλα τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμόρφωσαν το πλαίσιο δράσης αυτών των χαρισματικών δημιουργών.

Σε κάθε επεισόδιο, εκτός από το αφιέρωμα στη διαδρομή της κάθε ρεμπέτισσας, παρουσιάζεται και ένας κύκλος τριών χαρακτηριστικών τραγουδιών της, ερμηνευμένων από την Ηρώ Σαΐα. Πρόκειται για ένα φόρο τιμής σε γυναίκες που, παρά τις αντιξοότητες της εποχής, διεκδίκησαν τη θέση τους σε έναν ανδροκρατούμενο και απαιτητικό χώρο, καταρρίπτοντας στερεότυπα και ανοίγοντας δρόμους για τις επόμενες γενιές.

Η σκηνοθεσία είναι του Λεωνίδα Πανωνίδη, το σενάριο της Μαρίας Λούκα, τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Ευθύμης Θεοδόσης, το μοντάζ είναι της Στέλλας Φιλιπποπούλου και την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η FILMIKI PRODUCTIONS.