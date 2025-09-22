Οι πρωταγωνιστές του «Porto Leone» στο newsit.gr: Οι αποκαλύψεις για τους ρόλους και όσα θα δούμε στη σειρά

Μία νέα δραματική σειρά εποχή έρχεται στο ALPHA, για να μυήσει το τηλεοπτικό κοινό στον κόσμο της Τρούμπας του 1960, ο τίτλος του είναι «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και πρωταγωνιστεί ένα dream team cast. Οι πρωταγωνιστές του σίριαλ, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κλέλια Ρένεση, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης και Μαριάννα Πολυχρονίδη μίλησαν στο newsit.gr για όσα πρόκειται να δούμε.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και από κει και πέρα θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22.30. Η υπόθεση της νέας σειράς του ALPHA αφορά δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, που ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους.

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στόχος μου είναι να ξεχωρίσω με αυτό που κάνω»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου υποδύεται τη σύζυγο του Ηλία Καπετανάκου, που παίζει ο Αλέκος Συσσοβίτης και αποκάλυψε τα πάντα για τον ρόλο της.

«Υποδύομαι την Αλεξάνδρα Καπετανάκου, μια γυναίκα από την Τρούμπα, αυθεντική, σκληραγωγημένη, που ξέρει πολύ καλά τον κόσμο στον οποίο ζει. Είναι παντρεμένη με τον Ηλία Καπετανάκο, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ “Porto Leone”. Δεν είναι αθώα, γνωρίζει τις δουλειές του, γνωρίζει τα μυστικά του νυχτερινού κόσμου, και έχει μάθει να επιβιώνει με αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο αντρών. Όμως, στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, κάτι συγκλονιστικό συμβαίνει, που ανατρέπει την ισορροπία της, τον κόσμο της και τη σπρώχνει σε έναν σκοτεινό δρόμο εκδίκησης. Η εκδίκηση γίνεται εμμονή, μια δύναμη που την κατατρώει και την οδηγεί σε αποφάσεις που επηρεάζουν τους πάντες γύρω της. Είναι ένας ρόλος με ένταση, πάθος, εσωτερική μάχη», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Για τα όσα πρόκειται να δούμε στη σειρά είχε μιλήσει στο newsit.gr ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του «Porto Leone», ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Παράλληλα, η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε και στην αγωνία που έχει λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα το νέο σίριαλ.

«Πάντα υπάρχει άγχος για το πώς θα πάει η δουλειά. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν ρόλο, όπου εκτίθεσαι περισσότερο. Με ενδιαφέρει πάντα το σύνολο, να είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, εγώ κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου. Στόχος μου είναι να ξεχωρίσω με αυτό που κάνω», δήλωσε με ειλικρίνεια και τόνισε ότι δεν αγχώνεται πολύ με τα νούμερα τηλεθέασης, αναφέροντας: «Τα νούμερα είναι σχετικά, όπως και οι γνώμες. Μπορεί σε σένα να μη αρέσει κάτι, αλλά σε κάποιον άλλο να αρέσει πολύ. Δεν τα κοιτάω τα νούμερα. Είμαι καλυμμένη όταν νιώθω ότι έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό».

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε ότι βασίζεται πάντα στο ένστικτό της, το οποίο είναι σίγουρο ότι το «Porto Leone» θα μπει για τα καλά στις καρδιές των τηλεθεατών.

«Το ένστικτό μου με έχει βοηθήσει γενικά στη ζωή μου. Δεν έχω μετανιώσει για τις επιλογές μου. Και για τη σειρά που κάνουμε τώρα, πιστεύω ότι θα σκίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξομολογήθηκε ότι είναι «εύκολος άνθρωπος» και συνήθως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στις επαγγελματικές της συνεργασίες.

«Ειλικρινά, οι σχέσεις μεταξύ μας είναι υπέροχες. Φυσικά, δεν γίνεται να τα πας καλά με όλους πάντα, ούτε και με τον εαυτό σου κάποιες φορές (γέλια). Είμαι εύκολος άνθρωπος, όμως. Ακόμη και με ιδιόρρυθμους ανθρώπους τα πάω καλά. Αν κάποιος είναι αγενής, απλώς αποχωρώ», είπε για το κλίμα μεταξύ των συνεργατών του «Porto Leone».