Οι πρωταγωνιστές του «Porto Leone» στο newsit.gr: Οι αποκαλύψεις για τους ρόλους και όσα θα δούμε στη σειρά

Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»
Μαίρη Καράμπελα

Μία νέα δραματική σειρά εποχή έρχεται στο ALPHA, για να μυήσει το τηλεοπτικό κοινό στον κόσμο της Τρούμπας του 1960, ο τίτλος του είναι «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και πρωταγωνιστεί ένα dream team cast. Οι πρωταγωνιστές του σίριαλ, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κλέλια Ρένεση, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης και Μαριάννα Πολυχρονίδη μίλησαν στο newsit.gr για όσα πρόκειται να δούμε.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και από κει και πέρα θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22.30. Η υπόθεση της νέας σειράς του ALPHA αφορά δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, που ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. 

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στόχος μου είναι να ξεχωρίσω με αυτό που κάνω»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου υποδύεται τη σύζυγο του Ηλία Καπετανάκου, που παίζει ο Αλέκος Συσσοβίτης και αποκάλυψε τα πάντα για τον ρόλο της. 

«Υποδύομαι την Αλεξάνδρα Καπετανάκου, μια γυναίκα από την Τρούμπα, αυθεντική, σκληραγωγημένη, που ξέρει πολύ καλά τον κόσμο στον οποίο ζει. Είναι παντρεμένη με τον Ηλία Καπετανάκο, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ “Porto Leone”. Δεν είναι αθώα, γνωρίζει τις δουλειές του, γνωρίζει τα μυστικά του νυχτερινού κόσμου, και έχει μάθει να επιβιώνει με αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο αντρών. Όμως, στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, κάτι συγκλονιστικό συμβαίνει, που ανατρέπει την ισορροπία της, τον κόσμο της και τη σπρώχνει σε έναν σκοτεινό δρόμο εκδίκησης. Η εκδίκηση γίνεται εμμονή, μια δύναμη που την κατατρώει και την οδηγεί σε αποφάσεις που επηρεάζουν τους πάντες γύρω της. Είναι ένας ρόλος με ένταση, πάθος, εσωτερική μάχη», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Για τα όσα πρόκειται να δούμε στη σειρά είχε μιλήσει στο newsit.gr ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του «Porto Leone», ο Αλέκος Συσσοβίτης

Παράλληλα, η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε και στην αγωνία που έχει λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα το νέο σίριαλ.

«Πάντα υπάρχει άγχος για το πώς θα πάει η δουλειά. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν ρόλο, όπου εκτίθεσαι περισσότερο. Με ενδιαφέρει πάντα το σύνολο, να είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, εγώ κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου. Στόχος μου είναι να ξεχωρίσω με αυτό που κάνω», δήλωσε με ειλικρίνεια και τόνισε ότι δεν αγχώνεται πολύ με τα νούμερα τηλεθέασης, αναφέροντας: «Τα νούμερα είναι σχετικά, όπως και οι γνώμες. Μπορεί σε σένα να μη αρέσει κάτι, αλλά σε κάποιον άλλο να αρέσει πολύ. Δεν τα κοιτάω τα νούμερα. Είμαι καλυμμένη όταν νιώθω ότι έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό».

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε ότι βασίζεται πάντα στο ένστικτό της, το οποίο είναι σίγουρο ότι το «Porto Leone» θα μπει για τα καλά στις καρδιές των τηλεθεατών.

«Το ένστικτό μου με έχει βοηθήσει γενικά στη ζωή μου. Δεν έχω μετανιώσει για τις επιλογές μου. Και για τη σειρά που κάνουμε τώρα, πιστεύω ότι θα σκίσει», είπε χαρακτηριστικά. 

Επίσης, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξομολογήθηκε ότι είναι «εύκολος άνθρωπος» και συνήθως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στις επαγγελματικές της συνεργασίες.

«Ειλικρινά, οι σχέσεις μεταξύ μας είναι υπέροχες. Φυσικά, δεν γίνεται να τα πας καλά με όλους πάντα, ούτε και με τον εαυτό σου κάποιες φορές (γέλια). Είμαι εύκολος άνθρωπος, όμως. Ακόμη και με ιδιόρρυθμους ανθρώπους τα πάω καλά. Αν κάποιος είναι αγενής, απλώς αποχωρώ», είπε για το κλίμα μεταξύ των συνεργατών του «Porto Leone».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου υποδύεται τη σύζυγο του Ηλία Καπετανάκου, την Αλεξάνδρα

Κλέλια Ρένεση: «Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων»

Η Κλέλια Ρένεση υποδύεται τη Γαλήνη Βούλγαρη, τη σύζυγο του Ντίνου Βούλγαρη που παίζει ο Αντώνης Καρυστινός και η οικογένειά της ξεκινά έναν υπόγειο πόλεμο με τους Καπετανάκους.

«Το "Porto Leone", το μεγαλύτερο καμπαρέ στην Τρούμπα, είναι το σημείο αναφοράς της νέας δραματικής σειράς του ALPHA. Στον Πειραιά και στην Τρούμπα, έχουν τις ρίζες τους οι ήρωες της σειράς», είπε αρχικά, προσθέτοντας για το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων: «Δώσαμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας υπάρχει ικανοποίηση ότι όλα πήγαν καλά. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, στο σενάριο, στην παραγωγή, σε όλα. Δουλεύαμε δέκα ώρες την ημέρα βρέξει χιονίσει, άρρωστοι, αλλά τα καταφέραμε. Υπήρξαν κάποια γυρίσματα που με δυσκόλεψαν πολύ».

«Υποδύομαι τη Γαλήνη Βούλγαρη, σύζυγο του εφοπλιστή Βούλγαρη που μένει στην Καστέλα. Συνδέομαι με το "Porto Leone" μέσω της Αλεξάνδρας Καπετανάκου που έχει τo καμπαρέ και η οποία βρίσκει διάφορους τρόπους για να βασανίζει εμένα και την οικογένειά μου. Και εγώ προσπαθώ να αντιδράσω. Γιατί μου δίνει μία πολύ καλή αφορμή. Γίνεται κάτι με τα παιδιά μας από το πρώτο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα ξετυλίγεται ένα γαϊτανάκι, πόνου, μίσους και διάφορων άλλων συναισθημάτων», αποκάλυψε η Κλέλια Ρένεση για τον ρόλο της.

Σταύρος Σβήγκος: «Εφόσον κάνουμε μια δουλειά με έκθεση θα πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε και την κριτική»

Ο Σταύρος Σβήγκος υποδύεται τον Χρόνη Θαλασσίτη και ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε στο newsit.gr για τον ρόλο του: «Είναι ένα αγνό παιδί, καλό, με πρόθεση να πιάσει κι αυτό την "καλή" και να φτιάξει τη ζωή του. Προσπαθεί με έναν γάμο, αλλά τα θαλασσώνει».

«Έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα, ήταν πολύ όμορφα. Είναι η 3η χρονιά που δουλεύω με το ίδιο συνεργείο και είναι οικογένεια πια αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν όμορφα και ειδικά τώρα, 3η χρονιά, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά και πολύ πιο ωραία για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Είχαμε έναν κώδικα επικοινωνίας πάνω στη δουλειά και είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η δουλειά μας, έτσι κι αλλιώς, είναι δημιουργική και κάθε μέρα είναι καινούρια. Οπότε με ανθρώπους που έχεις επικοινωνήσει ήδη δύο χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά, νιώθεις πολύ πιο άνετα και φτάνεις πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα», είπε ο Σταύρος Σβήγκος για το γεγονός ότι συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη Βασίλη Τσελεμέγκο και άλλους συντελεστές της σειράς.

«Δεν κοιτάω τα νούμερα τηλεθέασης, αυτό είναι δουλειά άλλων ανθρώπων. Εγώ κοιτάζω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε αυτό που μου αναλογεί. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε μία ομαδική δουλειά, οπότε ο καθένας αναλαμβάνει αυτό που πρέπει στον τομέα του και κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον», παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης ο Σταύρος Σβήγκος τόνισε ότι είναι σημαντικό να δέχεται ένας ηθοποιός την κριτική, καθώς είναι ένα επάγγελμα που έχει έκθεση.

«Εφόσον κάνουμε μια δουλειά με έκθεση θα πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε και την κριτική, καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη, ακόμα και άδικη. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μας κρίνει και καλά κάνει. Ό, τι θέλει ας γράψει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε και το γεγονός ότι απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας και με την προσωπική του ζωή. 

«Ασχολούνται κάποιοι με την προσωπική μου ζωή και δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το επιδιώκω, ούτε απαντάω πολλές φορές. Ναι, είμαι σε μια σχέση, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν», είπε ο Σταύρος Σβήγκος που διατηρεί δεσμό με την επίσης συνάδελφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Τέλος εξομολογήθηκε τι τον αγχώνει στο μεγάλωμα του γιου του, υπογραμμίζοντας: «Θέλω να είναι ένας ηθικός άνθρωπος και να μη φοβάται τους "καρχαρίες" γύρω του, γιατί η κοινωνία δυστυχώς δημιουργεί μόνο "καρχαρίες" και σβήνει την ανθρωπιά. Εγώ θέλω να κρατήσει την ανθρωπιά και να μη φοβάται κάτι».

Ο Σταύρος Σβήγκος υποδύεται τον Χρόνη Θαλασσίτη

Μιχάλης Αεράκης: «Με τον Θεό έχω μια καθημερινή συνομιλία»

Ο Μιχάλης Αεράκης υποδύεται τον ρόλο του καπετάν Μανώλη και όπως δηλώσεις είναι ο «ισορροπιστής» μεταξύ των υπολοίπων ηρώων.

«Στον "Σασμό" έκανα τον παπά, έναν ρόλο που ισορροπούσε σε δύσκολες καταστάσεις, στο «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», υποδύομαι τον  καπετάν Μανώλη. Αν και τώρα δεν θα φοράω τα άμφια, πάλι τον ισορροπιστή θα κάνω ανάμεσα στα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην κεντρική οικογένεια. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον ρόλο μου», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Το ένστικτό μου μου λέει ότι θα είναι μια σειρά που θα ταρακουνήσει τον κόσμο. Αυτό πιστεύω εγώ, αλλά ο κόσμος στην τελική είναι αυτός που θα ψηφίσει», είπε ακόμα για τις προσδοκίες του από το «Porto Leone».

«Τώρα έκοψα τα μαλλιά μου, μείωσα τα γένια μου για τις ανάγκες της σειράς "Porto Leone" και ακόμα ο κόσμος με κυνηγά. Νόμιζα ότι θα με ξεχάσουν Ακόμα προσπαθούν να μου φιλήσουν το χέρι. Ο ρόλος του παπά από τον "Σασμό" πάντως θα με κυνηγάει όσο ζω. Μου πρότειναν να κάνω τον παπά ξανά, αλλά τους είπα ότι με αυτό τελείωσα. Φέρτε μου τους λέω έναν κολασμένο να δουν οι θεατές και την άλλη μου πλευρά. Θέλω να πω πως η δουλειά που κάνουμε κρέμεται σε μια κλωστή, μια χαζομάρα κάνεις και σου λένε "άντε γεια". Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε καθαροί πάνω σε αυτό που κάνει ο καθένας μας», εξομολογήθηκε ακόμα αναφερόμενος στον ρόλο από τον οποίο τον αγάπησε το ευρύ κοινό.

Επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον Θεό, αναφέροντας: «Με τον Θεό έχω μια καθημερινή συνομιλία και στα δύσκολα τον κοιτάζω με τρόπο. Ξέρω τη μορφή του, μου κλείνει πονηρά το μάτι και μου λέει "άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ". Με τον Θεό έχω μια πολύ μεγάλη σχέση και με έχει βοηθήσει σε πολλές δύσκολες στιγμές».

Ο Μιχάλης Αεράκης υποδύεται τον καπετάν Μανώλη

Μαριάννα Πολυχρονίδη

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη υποδύεται μία μοιραία γυναίκα που έχει ταχθεί σε έναν άντρα, ο οποίος όμως ανήκει σε άλλη... 

«Εγώ είμαι η Ρίτα, η τραγουδίστρια του "Porto Leone". Είναι 17 χρόνια στο καμπαρέ και έχει παράνομη σχέση με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, το Καπετανάκο, που υποδύεται ο Αλέκος Συσσοβίτης», αποκάλυψε η ηθοποιός για τον ρόλο της, αναφέροντας: «Βλέπουμε ένα ερωτικό τρίγωνο που υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. Στα πρώτα επεισόδια φαίνεται ότι η Ρίτα είναι πολύ πάνω του, ενώ εκείνος είναι λίγο μπερδεμένος. Θα πείτε "ρε παιδί μου, τόσο κολλημένη αυτή η γυναίκα;", αλλά στην πορεία θα καταλάβετε το γιατί. Η Ρίτα είναι αρκετά σκληρή και αυστηρή με τα υπόλοιπα κορίτσια του καμπαρέ, κάνει λίγο κουμάντο γιατί είναι το κορίτσι του αφεντικού».

«Ειδικά στην τηλεόραση, όπου τα γυρίσματα είναι καθημερινά, είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνεις κάτι που απέχει πολύ από εσένα. Το να κάνεις κάτι πολύ κοντινό σου κάθε μέρα, μπορεί να γίνει βαρετό. Ένας λόγος που γίναμε ηθοποιοί είναι για να ζήσουμε ζωές που δεν θα ζούσαμε διαφορετικά. Όταν μου δίνεται μια ηρωίδα με ακραίες συμπεριφορές, το απολαμβάνω πολύ, τραβάω τον ρόλο στα άκρα και το διασκεδάζω. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη μέθοδο, απλώς το ζωντανεύω με όλη μου την ενέργεια», είπε ακόμα η Μαριάννα Πολυχρονίδη για τον ρόλο της που είναι κόντρα σε εκείνη.

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός που ασχολείται και με το τραγούδι αναφέρθηκε στα τραγούδια που ερμηνεύει για τις ανάγκες της σειράς.

«Έχουν γραφτεί πρωτότυπα τραγούδια για τη σειρά από τον Μάριο Στρόφαλη, σε τζαζ ύφος. Είναι εντελώς διαφορετικά. Στην αρχή σκεφτόμασταν κάτι άλλο, αλλά τελικά το πήγαμε αλλού, ταιριάζοντας με τον χώρο και την εποχή. Έχουμε 7 καινούρια τραγούδια, τα οποία εγώ μπήκα μια μέρα στο στούντιο και τα ηχογραφήσαμε όλα σε δύο μέρες. Στην πορεία κατάλαβα πόσο όμορφα και σπουδαία είναι. Όταν τα ξανατραγούδησα στα γυρίσματα, συνειδητοποίησα το βάθος τους. Συνδυάζω έτσι τις δύο μεγάλες μου αγάπες, υποκριτική και τραγούδι και είμαι εξαιρετικά ευτυχής. Είναι μια σπουδαία παραγωγή, όλοι είμαστε δεμένοι και αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε σε τι διαφέρει το «Porto Leone» από τις υπόλοιπες τηλεοπτικές σειρές!

«Εκτός από την εποχή που έχει αποδοθεί εξαιρετικά, η εικόνα είναι εντυπωσιακή και ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Τα κοστούμια, τα μαλλιά, το μακιγιάζ είναι υπερπαραγωγές, ειδικά για την Τρούμπα που ήταν εποχή έντονη και εκκεντρική. Όλες μας είχαμε πραγματική μεταμόρφωση κάθε πρωί πριν το γύρισμα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ομάδα των ανθρώπων που κάνουν τη δουλειά και το καστ, δημιουργούν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλας, Βασίλης Τσελεμέγκος

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Πρωτότυπη Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Τραγούδι τίτλων «Ο καπνός απ’ τον λιμάνι»: Ερμηνεία: Μάρθα Φριντζήλα Στίχοι: Ειρήνη Τουμπάκη.

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Καρυστινός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βασίλης Μηλιώνης, ¶ρης Αντωνόπουλος, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Κυριάκος Σαλής, Δημήτρης Σέρφας, Σταύρος Σβήγγος, Μαρία Καβουκίδου, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δημήτρης Καπετανάκος.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ευφημία Καλογιάννη, Μαρθίλια Σβάρνα, Γρηγορία Μεθενίτη, Χριστίνα Στεφανίδη, Γιάννης Λεάκος, Στέλλα Γκίκα, Γιάννα Ζιάννη, Αγγελίνα Τερσενίδου, Αργύρης Αποστόλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Δημήτρης Παπανικολάου, Νεφέλη Παπαδερού.

