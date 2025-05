Όλα Επιτρέπονται: Η νομική δραματική σειρά του Disney+ που έρχεται να καθηλώσει

Το Disney+ αποκαλύπτει το teaser τρέιλερ, το πόστερ και τις πρώτες εικόνες, από την πολυαναμενόμενη πρωτότυπη, νομική σειρά, του Ryan Murphy, «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2025, αποκλειστικά στο Disney+.

Στη σειρά «Όλα Επιτρέπονται», μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων, αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη νομική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο.

Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια υψηλού ρίσκου, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, τόσο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα κυριαρχεί και ο έρωτας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι, το αλλάζουν.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka ενώ στους βασικούς ρόλους συναντάμε επίσης τις Sarah Paulson και Glenn Close.

Η σειρά, «Όλα Επιτρέπονται», είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με την Ryan Murphy Television. Σεναριογράφος και δημιουργός είναι ο Ryan Murphy, ο οποίος είναι και executive producer.

Στη δημιουργική ομάδα της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene και Richard Levine, οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγή και στο σενάριο της σειράς. Οι Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Sarah Paulson πρωταγωνιστούν και συμμετέχουν επίσης ως executive producers.

Executive producer και σκηνοθέτης είναι και ο Anthony Hemingway, ενώ οι Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson και Nissa Diederich είναι executive producers.

