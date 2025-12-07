Όλες οι ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη στο Cinobo: Δείτε την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» και τον «Μαχαιροβγάλτη»

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του ταινίας, «Σπασμένη Φλέβα», ο Γιάννης Οικονομίδης ξεδιπλώνει όλη την φιλμογραφία του αποκλειστικά για τους συνδρομητές της streaming πλατφόρμας του Cinobo.

Όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη είναι πλέον διαθέσιμες σε μια συλλογή αποκλειστικά στο Cinobo, ικανοποιώντας τα αμέτρητα αιτήματα των συνδρομητών όλα τα χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας. Απολαύστε τα «Μαχαιροβγάλτης», «Σπιρτόκουτο», «Η ψυχή στο στόμα», «Το μικρό ψάρι» και τη «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς».

Ο πιο εκρηκτικός σκηνοθέτης του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, άλλαξε τα δεδομένα στον ελληνικό κινηματογράφο, εισάγοντας ένα νέο – εντελώς δικό του – ύφος, με το πιο εκκωφαντικό ντεμπούτο που έκανε ποτέ Έλληνας σκηνοθέτης (Σπιρτόκουτο, 2002). Από τότε χαρακτηρίστηκε γκροτέσκος, αιρετικός, σκληρός, αφοπλιστικά ειλικρινής, υπερβολικός αλλά και ιδιοφυής, και απέκτησε ένα cult legacy που τον έκανε έναν από τους ελάχιστους πολυσυζητημένους σκηνοθέτες της τελευταίας 20ετίας.

Πλέον, η κάθε νέα ταινία του που κυκλοφορεί αποτελεί είδηση, ενώ οι θρυλικές ατάκες των ηρώων του έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής pop κουλτούρας. Η επιδραστικότητα του έργου του είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Σήμερα, ελάχιστοι χαρακτηρισμοί χωράνε δίπλα στους τίτλους των ταινιών του, αφού ο Γιάννης Οικονομίδης είναι πια ένα είδος από μόνος του. Καυτηριάζοντας με τον πιο εύστοχο τρόπο την σύγχρονη ελληνική κοινωνία και τις παθογένειές της, επιχειρεί μέσα από το έργο του να κάνει μια σκληρή κριτική στον τρόπο ζωής του νεοέλληνα, έχοντας σαν όπλο του μια σκοτεινή, γοητευτική, λούμπεν κινηματογραφική ματιά.

Σπιρτόκουτο

2002

Το πιο εκρηκτικό ντεμπούτο στο ελληνικό σινεμά του 21ου αιώνα, η «τραγική κωμωδία της ζωής των νεκρών που προχωρούν» σύμφωνα με τον ίδιο τον Οικονομίδη, μια μοναδική αποδόμηση της μικροαστικής ελληνικής οικογένειας που ξεκινά από ένα χαλασμένο air condition. Μια μέρα, εν μέσω καύσωνα, το σπίτι του Δημήτρη, ενός μικρομεσαίου 50άρη οικογενειάρχη, κάπου στον Κορυδαλλό, μετατρέπεται σε πεδίο μάχης!

Όλα τα μέλη της οικογένειας ξεσπούν ο ένας στον άλλον με απίστευτη λεκτική βία και αποκαλύψεις για πάθη, ζήλειες και επαγγελματικές διαφωνίες. Μέχρι που μια απρόοπτη εξομολόγηση τινάζει τα πάντα στον αέρα.

Η Ψυχή στο Στόμα

2006

Ταλαιπωρημένη στην εποχή της από το κύκλωμα διανομής, ακραία αλλά και αναπάντεχα ποπ μετά από χρόνια, η «Ψυχή στο Στόμα» ήταν η ταινία που έδειξε περισσότερο από τις υπόλοιπες ότι ο Οικονομίδης μπορούσε να φτιάξει ένα δικό του, μοναδικό σύμπαν, ένα σινεμά που δύσκολα θα έβρισκες όμοιό του στην Ελλάδα.

Ο Τάκης είναι ένας μεσήλικας εργάτης σε βιοτεχνία, χωρισμένος, ξαναπαντρεμένος και με μωρό νεογέννητο. Με πιέσεις από παντού. Κανείς δεν τον αφήνει σε ησυχία. Η γυναίκα, ο εργοδότης, οι συγγενείς, οι φίλοι. Βία και καταπίεση. Λεκτική, ψυχική, σωματική. Όλοι εναντίον ενός και ο Θεός εναντίον όλων. Το αναμμένο φυτίλι απέχει αρκετά μέτρα από το μπαρούτι. Στο τέλος όμως το φθάνει.

Μαχαιροβγάλτης

2010

Με εξαιρετική ασπρόμαυρη φωτογραφία και φόντο τα Δυτικά Προάστια ως ένα μέρος μάλλον αποκρουστικό, ο Οικονομίδης ρίχνει για πρώτη φορά τους τόνους στον ρυθμό των διαλόγων και δίνει μια απαισιόδοξη ματιά στο μοντέλο του βολεμένου νεοέλληνα που διαιωνίζεται. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Νίκος μετακινείται από την Πτολεμαΐδα στην Αθήνα.

Ο θείος του προσφέρει τρόφιμα και καταφύγιο ενώ αρχίζει να φροντίζει τα σκυλιά του. Μόνος σε ένα απομονωμένο προάστιο, φέρεται στη ρουτίνα της δυστυχίας του, μέχρι τη στιγμή που η σχέση του με τη θεία του αλλάζει τα πάντα.

Το Μικρό Ψάρι

2014

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό; Πέρα από τις viral ατάκες και το cult status της, η πιο ώριμη και τολμηρή δημιουργικά στιγμή του Οικονομίδη, είναι ένα νεοελληνικό φιλμ νουάρ που διεκδίκησε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου του 2015.

Ο Στράτος δουλεύει νυχτερινός σε ένα αρτοποιείο, ενώ παράλληλα εκτελεί συμβόλαια θανάτου. Με τα λεφτά οργανώνει την απόδραση του Λεωνίδα από τη φυλακή, θέλοντας να ξοφλήσει το χρέος του προς τον άνθρωπο στον οποίο χρωστά τη ζωή του.

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς

2020

Διατηρώντας το γνωστό ύφος του, αλλά πιο απολαυστικός και καυστικός από ποτέ, ο Γιάννης Οικονομίδης μας πηγαίνει σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο. Mια γοητευτική γυναίκα αποφασίζει να εγκαταλείψει τον επιχειρηματία σύζυγό της για έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και πρώην λαϊκό τραγουδιστή.

Δεν αρκείται όμως σε αυτό καθώς παίρνει μαζί της κι ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο σύζυγος παρανοεί, και ορκίζεται εκδίκηση. Εν τω μεταξύ, ο υπόκοσμος της νύχτας, στη μικρή επαρχιακή πόλη, μπαίνει σε αναβρασμό γύρω από το παράνομο ζευγάρι. Και το κερασάκι στην τούρτα: οι φοβερές μαμάδες των δύο αντεραστών δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια.

Λίγα Λόγια για τον Γιάννη Οικονομίδη

Ο Γιάννης Οικονομίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1967. Τα παιδικά του χρόνια στιγματίστηκαν από το πραξικόπημα, γεγονός και εμπειρία που – σύμφωνα με τον ίδιο – επηρέασε υποσυνείδητα το έργο του. Στα 18 του μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην σχολή κινηματογράφου της Ευγενίας Χατζίκου. Η καριέρα του στο σινεμά ξεκίνησε με ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Οι μεγάλου μήκους ταινίες που ακολούθησαν πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις και συμμετοχές σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ όπως αυτά των Καννών και του Βερολίνου.

Το 2016 έγραψε και σκηνοθέτησε και το πρώτο του θεατρικό έργο, το Στέλλα Κοιμήσου, στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, έλαβε πολύ καλές κριτικές και τιμήθηκε με βραβεία Χορν και Μερκούρη για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς.