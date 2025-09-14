«Only Murders in the Building»: Στο Disney+ ο 5ο κύκλος της βραβευμένης με Emmy σειράς – Όλα όσα θα δούμε

Η έρευνα των Charles, Oliver και Mabel, για τον ύποπτο θάνατο του αγαπημένου θυρωρού Lester, ήρθε να συνταράξει για ακόμα μία φορά το Disney+. Η αρχή του 5ου κύκλου της σειράς «Only Murders in the Building», είναι πλέον διαθέσιμή στην πλατφόρμα, καθηλώνοντας τους πάντες στον καναπέ που θέλουν να μάθουν την αλήθεια.

Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα στο Disney+ μόνο τα πρώτα 3 επεισόδια της κωμικής και πρωτότυπης σειράς που έχει βραβευτεί με Emmy. Οι πρωταγωνιστές Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, φτάνοντας έως τα σκοτεινά μονοπάτια της Νέας Υόρκης. Τα μυστικά που αποκαλύπτονται, συνδέουν πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους, παλιούς μαφιόζους και τους μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τριάδα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη που ήξεραν και στη σύγχρονη πόλη που αλλάζει γύρω τους, όπου η παλιά μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι και ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Στον 5ο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez και Michael Cyril Creighton.

Συμμετέχουν επίσης ως guest stars οι Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler και πολλοί ακόμη.

Η σειρά «Only Murders in the Building» είναι δημιουργία των Steve Martin & John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο. Executive producers της σειράς είναι οι Steve Martin & John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, καθώς και οι Jess Rosenthal, Ben Smith και JJ Philbin. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.