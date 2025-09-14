Συμβαίνει τώρα:
Media

«Only Murders in the Building»: Στο Disney+ ο 5ο κύκλος της βραβευμένης με Emmy σειράς – Όλα όσα θα δούμε

Διαθέσιμα τα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς - Τα σκοτεινά μονοπάτια που θα ακολουθήσουν οι πρωταγωνιστές για την υπόθεση θανάτου του θυρωρού, και τα μυστικά που θα αποκαλυφθούν
Only Murders in the Building
©2025 Disney

Η έρευνα των Charles, Oliver και Mabel, για τον ύποπτο θάνατο του αγαπημένου θυρωρού Lester, ήρθε να συνταράξει για ακόμα μία φορά το Disney+. Η αρχή του 5ου κύκλου της σειράς «Only Murders in the Building», είναι πλέον διαθέσιμή στην πλατφόρμα, καθηλώνοντας τους πάντες στον καναπέ που θέλουν να μάθουν την αλήθεια.

Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα στο Disney+ μόνο τα πρώτα 3 επεισόδια της κωμικής και πρωτότυπης σειράς που έχει βραβευτεί με Emmy. Οι πρωταγωνιστές Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, φτάνοντας έως τα σκοτεινά μονοπάτια της Νέας Υόρκης. Τα μυστικά που αποκαλύπτονται, συνδέουν πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους, παλιούς μαφιόζους και τους μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia. 

Η τριάδα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη που ήξεραν και στη σύγχρονη πόλη που αλλάζει γύρω τους, όπου η παλιά μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι και ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Only Murders in the Building
©2025 Disney
Only Murders in the Building
©2025 Disney

Στον 5ο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez και Michael Cyril Creighton.

Συμμετέχουν επίσης ως guest stars οι Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler και πολλοί ακόμη.

Only Murders in the Building
©2025 Disney
Only Murders in the Building
©2025 Disney

Η σειρά «Only Murders in the Building» είναι δημιουργία των Steve Martin & John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο. Executive producers της σειράς είναι οι Steve Martin & John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, καθώς και οι Jess Rosenthal, Ben Smith και JJ Philbin. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
«Έλιο»: Στο Disney+ στις 17 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για την ταινία με τις διαστημικές περιπέτειες του Έλιο Σόλις
Στην ταινία θα ακολουθήσουμε το αγόρι - λάτρη των εξωγήινων με την αστείρευτη φαντασία, καθώς έρχεται σε επαφή με εξωγήινα όντα που τον περνούν για ηγέτη της Γη
Elio
Newsit logo
Newsit logo