Όσα αποκάλυψαν Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιώργος Καπουτζίδης λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Moments»

Η νέα εκπομπή «Moments» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε στις 21:00 για να φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια, πρωταγωνιστής θα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης. Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους. Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές.

Στο πρώτο επεισόδιο του «Moments», θα ζήσουμε ξεχωριστές αφηγήσεις και θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας ταξιδέψουν στη ζωή του Γιώργου Καπουτζίδη και στις στιγμές που τον καθόρισαν.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής οι δυο τους μίλησαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και αναφέρθηκαν στην όμορφη φιλία που τους δένει.