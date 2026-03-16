Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης ζητά από τον Στέφανο να συμμαχήσουν εναντίον του πεθερού του

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (18.03.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Η Χρύσα υποψιάζεται πως η Αφροδίτη έχει πλησιάσει τον Μάνο για να του αποσπάσει χρήματα. Μέσω της δικηγόρου του, ο Άγης ζητάει από τον Μάρκο να ανακαλέσει την απόλυσή του ή να του δώσει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση. Ταυτόχρονα, έχοντας χάσει πλέον όλους τους συμμάχους του, ο Άγης πλησιάζει τον Στέφανο και του ζητά να συμμαχήσουν εναντίον του πεθερού του.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 11 Μαρτίου

Επεισόδιο 77ο: Η Μαρίνα ανησυχεί πολύ για την αντίδραση του Κωστή, τώρα που έμαθε για τον χωρισμό του πατέρα του. Η Ντόρα, αν και απρόθυμα, αποφασίζει να βοηθήσει τον Άγη και να μιλήσει στη Μάγια, ενώ η Στέλλα ενθαρρύνει τη Μάγια να τον αφήσει πίσω της και να κάνει μια νέα αρχή. Η Βάνα και ο Μάρκος έχουν ενοχές που δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη σχέση της κόρης τους με τον Άγη όσο ήταν ακόμα καιρός. Η Βάνα θέλει να πιέσει τη Μάγια να χωρίσει άμεσα, αλλά ο Μάρκος επιμένει να την αφήσουν να πάρει μόνη της την απόφαση και ζητάει από τον Χρήστο να μιλήσει στη Μάγια για να αναλάβει το διαζύγιό της. Παράλληλα, η Κλέλια και ο Διονύσης παίρνουν το μωρό τους στο σπίτι. Η Χρύσα υποψιάζεται πως η Αφροδίτη έχει πλησιάσει τον Μάνο για να του αποσπάσει χρήματα. Μέσω της δικηγόρου του, ο Άγης ζητάει από τον Μάρκο να ανακαλέσει την απόλυσή του ή να του δώσει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση. Ταυτόχρονα, έχοντας χάσει πλέον όλους τους συμμάχους του, ο Άγης πλησιάζει τον Στέφανο και του ζητά να συμμαχήσουν εναντίον του πεθερού του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.