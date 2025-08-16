Συμβαίνει τώρα:
Παιχνίδια εκδίκησης: Όσα θα συμβούν στον 3ο και τελευταίο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1

Το σίριαλ επιστρέφει για την τελευταία πράξη
Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουρής, Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Η Μελίνα Κόντη, ο Νίκος Κουρής και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Το ερωτικό δράμα «Παιχνίδια εκδίκησης» του ΑΝΤ1, που αγαπήθηκε και συζητήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Γιατί σε αυτή την ιστορία το χειρότερο δεν ήταν το ψέμα, ούτε η προδοσία. Ήταν η βεβαιότητα εκείνου που πρόδωσε ότι νίκησε. Αλλά έκανε λάθος. Και τώρα, η εκδίκηση επιστρέφει διπλή.

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης», η πλοκή κρύβει τη μεγάλη ανατροπή. Οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού παλεύουν πλέον με τις συνέπειες των πράξεών τους. Οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Εκείνοι που κάποτε πόνεσαν, τώρα εκδικούνται. Εκείνοι που εξαπάτησαν, τώρα γίνονται θύματα των ίδιων τους των επιλογών. Και αυτό που έρχεται στον ΑΝΤ1 δεν είναι απλά η συνέχεια. Είναι η ρήξη, η σύγκρουση και η τελευταία ευκαιρία για σωτηρία ή καταστροφή.

Η νέα σεζόν φέρνει αποκαλύψεις που θα ταράξουν τις ισορροπίες, μυστικά που θάφτηκαν και έρχονται τώρα στην επιφάνεια, σχέσεις που διαλύονται και άλλες που γεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους.

Και στο επίκεντρο, πάντα εκείνη. Η γυναίκα που αγάπησε και προδόθηκε. Πληγωμένη, αλλά πιο δυνατή από ποτέ. Τώρα, δεν ζητά εξηγήσεις. Ζητά δικαίωση. Και δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η τελευταία πράξη έρχεται και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη «τέλος».

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχαλή, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρία εκτέλεσης παραγωγής: ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

