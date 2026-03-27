Παναγιώτης Στάθης: «Έχω μια εμφανή χημεία με τον Στέφανο Σίσκο και νομίζω ότι “κουμπώνουμε” στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε τόσο για τις δυσκολίες της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς όσο και για την επόμενη ημέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο γνωστός δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά. Όσα είπε ο Παναγιώτης Στάθης προβλήθηκαν το πρωινό της Παρασκευής (27.03.2026).

«Είμαι καλά σε μια δημιουργική φάση. Πολλή δουλειά, πολλή επικαιρότητα, βαριά και δύσκολη επικαιρότητα στη διαχείριση. Για μένα είναι μια δύσκολη χρονιά, γενικώς, μεταβατική με πολλές ανατροπές, δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα», παραδέχθηκε, αρχικά, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά ως τώρα είχε πολλές δυσκολίες, είχε και συναισθηματικά πολλές δυσκολίες. Μεγάλο ζήτημα η “φυγή” του Γιώργου Παπαδάκη, συναισθηματικά, για όλο τον οργανισμό και για την εκπομπή, όπως είναι λογικό. Γενικά, είναι μια περίοδος μετάβασης, με την έννοια ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν άλλο τόνο σε μία εδραιωμένη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, με διαφορετικό τρόπο. Όλο αυτό το εγχείρημα εμπεριέχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Δεν είμαστε όμως για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα. Έχουμε καταφέρει να παράγουμε ένα προϊόν, να κάνουμε μια εκπομπή, που βγαίνοντας από εκεί εγώ είμαι ικανοποιημένος. Αισθάνομαι καλά μέσα μου, κάτι το οποίο νομίζω πως είναι το κεντρικό ζήτημα για όποιον έχει κάνει τηλεόραση», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Έχω μια εμφανή χημεία με τον Στέφανο Σίσκο και νομίζω ότι “κουμπώνουμε” πολύ στον αέρα. Τον εκτιμώ πολύ, πέραν του ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι ένας πολύ επαρκής δημοσιογράφος» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Στάθης.