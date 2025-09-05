Παναγιώτης Στάθης για «Καλημέρα Ελλάδα»: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Παναγιώτης Στάθης ετοιμάζεται να σηκώσει την αυλαία του ανανεωμένου «Καλημέρα Ελλάδα» το οποίο θα παρουσιάζει με την Άννα Λιβαθυνού. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και μίλησε για το νέο επαγγελματικό βήμα του.

«Μεγάλο βάρος, μεγάλη ευθύνη και μεγάλη χαρά που θα πούμε “Καλημέρα Ελλάδα”. Μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει πυρετωδώς. Είναι πολύ τιμητικό να γίνεσαι ο δέκτης μίας επιλογής που σηματοδοτεί μία επανέναρξη για την ιστορικότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

Και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλο το βάρος να καθίσεις στην καρέκλα που καθόταν για 34 χρόνια το πιο ιστορικό πρόσωπο της τηλεόρασης που ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μία καινούργια πρόταση υπό τη σκέπη του ιστορικού τίτλου.

Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, για έναν και μόνο λόγο, γιατί δεν αντικαθίσταται. Εννοείται ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην εκπομπή γιατί ο καθένας πρέπει βάλει τη δική του πινελιά».

Για τη συμπαρουσιάστρια του, ο Παναγιώτης Στάθης είπε: «Η Άννα Λιβαθυνού είναι υπέροχη συνάδελφός την ξέρω από πολύ μικρή – είναι δημοσιογραφάρα. Νομίζω θα δέσουμε. Δεν έχω γούρια για τις εκπομπές, κάνω κάποια πράγματα πριν από τις εκπομπές αλλά δεν τα λέω»,

Κλείνοντας, η Άννα Λιβαθυνού δήλωσε: «Με τον Παναγιώτη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από το δικαστικό ρεπορτάζ – έχουμε πολύ καλή χημεία. Δεν έχω κάποιο γούρι. Έχω πάντα μαζί την εικόνα μου. Πιστεύω πολύ».