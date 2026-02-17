Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – «Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη»

Δύσκολες ώρες για τον Παναγιώτη Στάθη, αφού όπως ο ίδιος αποκάλυψε έφυγε η πολυαγαπημένη του μητέρα, Καλλιόπη, από τη ζωή.

Βαρύ πένθος βιώνει σήμερα (17.02.2026) ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής του ότι πέθανε η μητέρα του. Ο Παναγιώτης Στάθης ήταν βουρκωμένος την ώρα που το ανακοίνωσε λέγοντας ότι «το έμαθα πριν από λίγο».

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου» είπε ο Παναγιώτης Στάθης έντονα συναισθηματικά φορτισμένος.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Παναγιώτης Στάθης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας την μητέρα του.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν.

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Ο Παναγιώτης Στάθης δεν θα βρίσκεται στο «Καλημέρα Ελλάδα», την Τετάρτη καθώς θα αναχωρήσει για τα Κύθηρα, όπου και θα γίνει η κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.