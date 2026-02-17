Συμβαίνει τώρα:
Παναγιώτης Στάθης: Πέθανε η μητέρα του παρουσιαστή – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» είπε βουρκωμένος

«Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Στάθης στο τέλος της εκπομπής
Ο Παναγιώτης Στάθης έμαθε τα δυσάρεστα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1. Η μητέρα του δημοσιογράφου έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος που καλείται να διαχειριστεί τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, παραμένει συντετριμμένος.

Ο Παναγιώτης Στάθης συγκίνησε στο τέλος της εκπομπής, όταν μίλησε για τη δυσκολία της ημέρας. Απέδειξε για ακόμα μια φορά τον επαγγελματισμό του, καθώς αποφάσισε να συνεχίσει τη δουλειά του και να παραμείνει μπροστά στις κάμερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παρουσιαστή αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου» είπε ο Παναγιώτης Στάθης έντονα συναισθηματικά φορτισμένος.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

Ο Παναγιώτης Στάθης δεν θα βρίσκεται στο «Καλημέρα Ελλάδα», την Τετάρτη (18-02-2026) καθώς θα αναχωρήσει για τα Κύθηρα, όπου και θα γίνει η κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.

