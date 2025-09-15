Παναγιώτης Στάθης: Καλωσήρθατε στη νέα σελίδα του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, να μας κρίνετε αυστηρά

Μαζί με την Άννα Λιβαθυνού, ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό του ΑΝΤ1, το πρωινό της Δευτέρας (15-09-2025), μέσα από τον αέρα του ανανεωμένου “Καλημέρα Ελλάδα“. Η ιστορική εκπομπή της πρωινής ζώνης “γύρισε σελίδα” και οι δυο παρουσιαστές μίλησαν για όλα όσα θα δούμε φέτος.

“Καλημέρα σας, καλωσήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε” είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

“Ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο “Καλημέρα Ελλάδα”, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα. Σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή. Αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ” συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

“Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Άννα Λιβαθυνού στον αέρα του “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωινό της Δευτέρας.

“Να μας κρίνετε αυστηρά! Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε” υπογράμμισε, ακόμα, ο Παναγιώτης Στάθης για να ξεκινήσει έτσι και επίσημα το νέο “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1.