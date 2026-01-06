Παναγιώτης Στάθης: Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει αφήσει τέτοια παρακαταθήκη η οποία νομίζω ότι είναι ανεξίτηλη

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι από το “Καλημέρα Ελλάδα” θα αποχαιρετήσω τον Γιώργο Παπαδάκη», εξομολογήθηκε ο Παναγιώτης Στάθης.

Για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη μίλησαν στην κάμερα του «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει αφήσει τέτοια παρακαταθήκη η οποία νομίζω ότι είναι ανεξίτηλη», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Θα είναι μαζί μας διαρκώς αλλά πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο… Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα παρουσιάζω το “Καλημέρα Ελλάδα” και μέσα από αυτήν την εκπομπή θα αποχαιρετήσω τον άνθρωπο που είναι το “Καλημέρα Ελλάδα”», συνέχισε.

«Μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμος στέκεται περισσότερο σε αυτό που ήταν τελικά ο Παπαδάκης, ένας αμερόληπτος άνθρωπος, ένα ακέραιος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που έκανε πάντα μια δημοσιογραφία η οποία ήταν αντικειμενική», κατέληξε.

«Δεν σας κρύβω ότι είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Ακόμα δεν το έχω πιστέψει… περιμένω πότε θα ‘ρθει», είπε από την πλευρά της η Άννα Λιβαθυνού.