Παναγιώτης Τσακαλάκος: Είχα και γω τεχνικά προβλήματα, όπως είχαν όλοι σε έναν βαθμό, στην Eurovision

Τόσο στην πρόκριση του Akyla από τον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 όσο και στα αιχμηρά σχόλια του Πέτρου Γαϊτάνου για τον μουσικό θεσμό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», την Πέμπτη (05.03.2026).

«Όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι του Akyla, θυμάμαι να λέω “α, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, θα πάει και πολύ καλά”. Όσο προχωράγαμε και έβλεπα τι γίνεται στην κοινωνία, γύρω από το τραγούδι, ήξερα και ήθελα αν θα πήγαινε ένα τραγούδι πέρα από το δικό μου, που δεν υπήρχε περίπτωση, να ‘ναι αυτό», τόνισε, αρχικά, ο τραγουδιστής.

«Δεν είμαι άνθρωπος που μ’ αρέσει να κάνω παράπονα και, επειδή είχα και γω τεχνικά προβλήματα όπως και όλοι είχαν σε έναν βαθμό, αυτό που έκανα εγώ ήταν να αναλάβω την ευθύνη μου.

Ότι δηλαδή στον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε για να κοιτάξουμε τον ήχο, στην πρόβα τζενεράλε, θα ‘πρεπε να ‘χα αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο στον ήχο», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες από διάφορες χώρες να ‘ρθουν μαζί και να μοιραστούν τη μουσική τους, δεν το θεωρώ τσίρκο. Αλλιώς δεν θα ‘χα λάβει μέρος καν. Θεωρώ ότι είτε είναι στην Eurovision είτε ανοίγεις την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ακούς μουσική.

Θα ακούσεις καλή μουσική, θα ακούσεις κακή μουσική. Το να το συνδυάζεις με κάτι δαιμονικό, όχι, διαφωνώ ριζικά», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος στον Alpha.