Πατρίκιος Κωστής: «Ήταν δύσκολο και ένιωθα και μια υποχρέωση να μιλήσω για τον Γεράσιμο Μιχελή»

Ο Πατρίκιος Κωστής και ο Γεράσιμος Μιχελής υποδύθηκαν με επιτυχία τους «κακούς με τα μαύρα» στη θρυλική σειρά του MEGA, «Στο Πάρα Πέντε» και αγαπήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο πρώτος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως δάσκαλος σε δημοτικό μίλησε για τον χαμό του Γεράσιμου Μιχελή. Ο Πατρίκιος Κωστής ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα (05.01.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και εξομολογήθηκε ότι ένιωσε υπόχρεος να μιλήσει για εκείνον στο reunion του «Πάρα Πέντε», καθώς η καρέκλα δίπλα του ήταν – δυστυχώς – κενή…

«Βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με τα νιάτα μας, τις αναμνήσεις μας, τους ανθρώπους που αγαπήσαμε», είπε αρχικά.

«Όταν μου είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης να καθίσω στον καναπέ, κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή η καρέκλα, φαίνεται και στο πλάνο. Δεν ήξερα τι να αρθρώσω. Ήταν δύσκολο. Η πεντάδα ήταν πεντάδα, από τις γιαγιάδες, η Ειρήνη Κουμαριανού μας είχε αφήσει, αλλά ήταν περίεργο.

Έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν γι’ αυτόν τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί. Δεν ήμουν ποτέ μόνος. Δεν θυμάμαι σκηνή να μην είμαι μαζί του. Ενώ ο Γεράσιμος ήταν σε κάποιες σκηνές με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ήταν δύσκολο και ένιωθα και μια υποχρέωση να μιλήσω γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι το νιώσαμε αυτό για όσους ανθρώπους φύγανε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Πατρίκιος Κωστής.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολείο.

«Το να γίνω δάσκαλος ήταν κάτι που πάντα ήθελα. Προσπαθώ να μπω στα παπούτσια των παιδιών. Την πρώτη χρονιά είχα ακούσει σχόλια, που όμως εξανεμίστηκαν τις πρώτες εβδομάδες. Έδειχνα δείγματα δουλειάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο κακό, αλλά περισσότερο πονεμένο, αδύναμο, έτσι ώστε να τον συμπονέσω και απλά να απομακρυνθώ. Είμαι άνθρωπος της υπομονής, αλλά θα τα πω. Όχι με χαρακτηρισμούς, αλλά με καλό τρόπο», είπε ακόμα, τονίζοντας ότι νιώθει ευλογημένος που συμμετείχε στο «Παρά Πέντε».