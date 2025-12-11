Παύλος Ευαγγελόπουλος για το «Ρετιρέ»: Ο Γιάννης Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στα γυρίσματα

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε για τη σειρά «Ρετιρέ» που άφησε εποχή στο Mega και στην ιδιωτική τηλεόραση και θυμήθηκε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα γυρίσματα. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν κάτι παραπάνω από αυστηρός. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για «μια ατμόσφαιρα τρόμου» και ανέφερε πως είχε δει πιο έμπειρους ηθοποιούς από εκείνον να βάζουν τα κλάματα από την πίεση.

Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν απαιτητικός και φοβερά αυταρχικός, όπως είπε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος. Ήταν ήδη ένας σκηνοθέτης με τεράστιες επιτυχίες και κανείς δεν τολμούσε να τον αμφισβητήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν λέμε κακοποιητική συμπεριφορά, ως προς τις φωνές που μπορεί να υπάρξουν σε μια συνεργασία, έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα στο γύρισμα. Μια ατμόσφαιρα τρόμου, το οποίο βέβαια τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό», είπε αρχικά ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Και συνέχισε: «Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε πως μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς».

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα. Υπήρχε όμως αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνοι την εποχή, θεωρούνταν όμως αυτό το πράγμα φυσιολογικό», συμπλήρωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν», κατέληξε ο ηθοποιός.

Το βράδυ της Τετάρτης (25-09-2025), σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, η Κλαίρη Κατσαντώνη βρέθηκε στην παράσταση «Ιλαριοπούλα» στο κηποθέατρο Παπάγου και ο φωτογραφικός φακός του NDP την απαθανάτισε παρέα με τη Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα.