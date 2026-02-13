Παύλος Ορκόπουλος: «Ήμουν σίγουρος για την επιτυχία που θα έκανε ξανά το “Σόι σου”»

Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός, Παύλος Ορκόπουλος βρέθηκε Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σήμερα το πρωί, και μίλησε για την μεγάλη επιτυχία του remake της τηλεοπτικής σειράς «Το σόι σου», έξι χρόνια μετά.

Ο ηθοποιός, Παύλος Ορκόπουλος, είπε αρχικά για το «Σόι σου»: «Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία. Ήμουν σίγουρος ότι αν επαναληφθεί θα έχει. Γιατί είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις δημιουργήσει στα πέντε χρόνια. Αυτό είχε γίνει αποδεκτό και στις επαναλήψεις από το ’19 μέχρι το ’25.

Βλέπαμε ότι οι επαναλήψεις έχουν μεγάλη, ας πούμε, τηλεθέαση και ο τρόπος που μας πλησίαζαν έξω, στην καθημερινότητά μας οι άνθρωποι και ιδίως τα παιδιά. Ήταν τέτοιες οι εκδηλώσεις που ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα.

Ο ηθοποιός μίλησε στη συνέχεια για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν όλοι μεταξύ τους και για τον σεβασμό που επικρατεί στα γυρίσματα: «Και το άλλο είναι φυσικά, οι μεταξύ ημών σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει, οι χαρακτήρες μας και ο σεβασμός.

Από την παραγωγή φυσικά ξεκινάνε όλα, αλλά το πώς εμείς που είμαστε μπροστά, το καταφέρνουμε λόγω της αμοιβαίας εκτίμησης που έχουμε μεταξύ μας και κάθε επεισόδιο δεν το θεωρούμε δεδομένο. Το αντιμετωπίζουμε σαν να ‘ναι πρώτη φορά και προσέχουμε πάρα πολύ».