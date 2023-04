Η νέα, live-action ταινία της Disney, «Πίτερ Παν & Γουέντι», σε σκηνοθεσία του David Lowery (The Green Knight, Pete’s Dragon), που αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος του J.M. Barrie και της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1953, είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+.

Η νέα ταινία «Πίτερ Παν & Γουέντι», παρουσιάζει την Γουέντι Ντάρλινγκ, ένα νεαρό κορίτσι που φοβάται να αφήσει το σπίτι της και γνωρίζει τον Πίτερ Παν, ένα αγόρι που αρνείται να μεγαλώσει. Μαζί με τα αδέρφια της και μια μικροσκοπική νεράιδα, την Τίνκερ Μπελ, ταξιδεύουν με τον Πίτερ στον μαγικό κόσμο της Χώρας του Ποτέ.

Εκεί, συναντούν έναν κακό πειρατή καπετάνιο, τον Κάπτεν Χουκ, και ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια, που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Jude Law (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) και Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Σκηνοθέτης της ταινίας «Πίτερ Παν & Γουέντι» είναι ο David Lowery και το σενάριο είναι των David Lowery και Toby Halbrooks (The Green Knight), βασισμένο στο μυθιστόρημα του J. M. Barrie και στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Πίτερ Παν».

Παραγωγός είναι ο Jim Whitaker (Pete’s Dragon), ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Adam Borba (A Wrinkle in Time), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) και Toby Halbrooks.