«Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Η νέα ταινία με τους Μουρίκη και Νούσια από τις 26 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

«Μα είναι αυτός τίτλος ταινίας, με θέμα το judo; Και τι είναι αυτό το judo; Σαν το καράτε; Δύο έργα σεξ και ένα καράτε θα πάμε να δούμε;» «Παίζει και ο Νούσιας, αυτός με τη φανταστική χροιά φωνής…».

Αυτά συζητούσαμε στο γραφείο με τους αγαπητούς συναδέλφους δημοσιογράφους, που τα ξέρουμε όλα, ως γνωστόν.

Fast forward, στο βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, στον κινηματογράφο Cinobo ΟΠΕΡΑ, στο κέντρο της πόλης, όπου φτάνουμε, για την avant–première, της ταινίας, ελληνικής παραγωγής, με αυτόν τον παράξενο, πλην πιασάρικο τίτλο.

Κόσμος, πολύς, κάμερες, γνωστές καλλιτεχνικές και lifestyle φυσιογνωμίες, Ολυμπιονίκες του αθλήματος, Ιάπωνες διπλωμάτες, γιατί ναι, το έψαξα, το judo έχει ιαπωνικές ρίζες.

Και έτσι ξαφνικά, «άλλη μια πρεμιέρα», αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον.

Αρχικά να σας ενημερώσω ότι το judo, είναι ευγενής πολεμική τέχνη που θεωρείται το «σκάκι» των πολεμικών τεχνών. Κάθε κίνηση, βήμα και λαβή, ακολουθεί ένα masterplan του αθλητή και του προπονητή του.

Απ` ότι αντιλήφθηκα μάλιστα, το judo είναι η μοναδική πολεμική τέχνη, όπου ο «αδύναμος» μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του «δυνατού» προς όφελός του!

Βρήκα, επίσης, ότι η Ελλάδα, έχει κατακτήσει δυο Ολυμπιακά μετάλλια στο άθλημα με τους Ηλία Ηλιάδη και Θεόδωρο Τσελίδη, ενώ με αυτό ασχολούνται περισσότεροι από 6.000 ενεργοί αθλητές σε 125 συλλόγους.

Στη συνέχεια, να σας πω ότι όσο περιμέναμε για τις φωτογραφίες, τις συνεντεύξεις και τα καλωσορίσματα, τα μέλη του καστ, περνούσαν και συστήνονταν με το όνομα του ήρωα που είχαν στην ταινία.

«Εγώ είμαι η Πάττυ», μου είπε, τείνοντας το χέρι της, με αυτοπεποίθηση, η πρωταγωνίστρια, Μορτ Κλωναράκη.

Εξίσου, άνετοι και φιλικοί, ήταν και οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας.

Από τον σκηνοθέτη, Γιώργο Γεωργόπουλο, τον παραγωγό, Στέφανο Κουτσαρδάκη και τα υπόλοιπα μέλη του καστ: Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Τάσος Νούσιας, Μαρία Καλλιμάνη, Αντώνης Κοτζιάς.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και αξίζει τον κόπο, γιατί αφηγείται μία ανθρώπινη, απλή ιστορία με ρεαλιστικά στοιχεία, από τη ζωή, τον άγουρο έρωτα, την αποτυχία, τον πρωταθλητισμό μέσα από το τζούντο και τα εύπιστα νιάτα.

Αξίζει, ακόμη, γιατί οι ερμηνείες είναι φυσικές, χωρίς υπερβολές, με εξαιρετικό, για μένα, τον δάσκαλο και προπονητή της Πάττυ, Βαγγέλη Μουρίκη και γιατί η εξαιρετική μουσική επένδυση, είναι tribute στα 80’s, αλλά χωρίς τη νοσταλγία.

Τέλος, να τη δείτε, παιδιά, γιατί το judo, φαίνεται να είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όλοι. Εγώ, ψάχνω σύλλογο για ενήλικες, κοντά μου, γιατί η ταινία μου έκανε ippon, με έριξε ανάσκελα, δηλαδή χωρίς να το περιμένω.

Για την ιστορία να πούμε ακόμη ότι η ταινία απέσπασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Bραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ (Μαριλένα Ορφανού – Σταύρος Μητρόπουλος), όπως επίσης το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Βραβείο Φίνος Φιλμ σε ελληνική πρεμιέρα, το Βραβείο Καλύτερης ταινίας (ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και Βραβείο καλύτερης ταινίας ελληνικού προγράμματος (ΠΕΚΚ).

Υπόκλιση, δηλαδή rei στη γλώσσα του judo!