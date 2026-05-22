Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Δικό μου παιδί είναι, το αγάπησα, το λάτρεψα»

«Νοέμβριο με Δεκέμβριο θα προβληθεί η σειρά, που φέτος ολοκληρώνεται» αποκαλύπτει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης
«Εννοείται ότι είναι καλό που εντάχθηκε το Maestro στο Netflix. Είναι καλό το ότι υπάρχει μία ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της σειράς Maestro βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να αποκαλύπτει πως η επιτυχημένη παραγωγή θα ρίξει οριστικά αυλαία μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, ο δημιουργός αναφέρθηκε τόσο στα απαιτητικά γυρίσματα όσο και στη διεθνή επιτυχία της σειράς μέσω του Netflix, που έφερε το ελληνικό fiction σε 180 χώρες.

«Νέος κύκλος, ναι. Τώρα ακόμα έχουμε γυρίσματα. Νοέμβριο με Δεκέμβριο θα προβληθεί η σειρά, που φέτος ολοκληρώνεται. Έχουμε γυρίσματα την άλλη βδομάδα, και θα τελειώσουμε σε δέκα μέρες το γύρισμα», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν αγάπησε αυτό το εγχείρημα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκπληκτος απάντησε: «Τι εννοείτε; Δικό μου παιδί είναι, το αγάπησα, το λάτρεψα».

«Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουνε ρόλο στην τηλεόραση, και οι σχέσεις, και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση, πάντα ήμουν, αλλά ειδικά φέτος, όχι φέτος, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, πολύ, πολύ τυχερός με το casting αυτό. Εννοείται ότι είναι καλό που εντάχθηκε το Maestro στο Netflix», πρόσθεσε.

«Είναι καλό το ότι υπάρχει μία ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουνε στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι και έτσι ευτυχείς με όλο αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία», κατέληξε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

