Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Βούλγαρη πιάνει τη Γαλήνη να μιλάει συνωμοτικά στο τηλέφωνο με τον Γιάμαρη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν την Τρίτη 03 και την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στις 22:30.

Porto Leone – Τρίτη 03 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 28ο: Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασηµίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης.

Ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση µε τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο, ενώ, παράλληλα, ο Καπετανάκος κερνάει περήφανος τον κόσμο της Τρούμπας, γιορτάζοντας το γκολ του Αντρέα στον πρώτο του αγώνα µε την φανέλα του Ολυμπιακού.

Η τυχαία συνάντηση της Βούλας µε τον Αρχοντή έχει άσχημη κατάληξη για την ίδια, ενώ η Κοραλία σοκάρεται όταν η Βίκυ της εκμυστηρεύεται τις απειλές του Σήφη. Τέλος, η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Porto Leone – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 29ο: Οι γιορτινές µέρες πλησιάζουν και στο Πόρτο Λεόνε ξεκινούν οι πρώτοι στολισμοί. Στην καρδιά του Καπετανάκου, όμως, υπάρχει ένα κενό, καθώς είναι οι πρώτες γιορτές χωρίς το πρωτοπαλίκαρό του, τον Στράτο.

Ο Ορέστης πέφτει πάνω σε µια επίσκεψη του Λάζαρου στην Τρούµπα που, σύμφωνα µε τον Μανώλη, είναι µε την Ξένη και το παιδί της Λένας στο καράβι για την Αυστραλία. Από την άλλη, η Αγγελική όσο περισσότερο γνωρίζει και έρχεται κοντά µε τον Γρηγόρη, βρίσκεται μέσα σε ένα κυκεώνα ενοχών…

Παράλληλα, τη στιγμή που η Γαλήνη προσπαθεί να συναντηθεί µε τον Γιάμαρη, µετά τα όσα έμαθε από την Ασηµίνα, ο Βούλγαρης την πιάνει στα πράσα να του µιλά στο τηλέφωνο και της απαγορεύει την έξοδο. Ο Ορέστης έχοντας πάρει ένα µάθηµα από τη συμπεριφορά του Χρόνη στη Λένα, σκέφτεται να δώσει στη Βούλα µια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Αρχοντής προειδοποιεί τον Χρόνη ότι η Βούλα µμοιάζει να είναι ελευθέρων ηθών.

