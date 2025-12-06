Porto Leone – spoiler: Γρηγόρης και Γαλήνη συλλαμβάνονται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στα επόμενα επεισόδια του «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, το βράδυ που ο Γρηγόρης αρραβωνιάζεται με την Άντζελα μια βόμβα σκάει στο σπίτι του. Ο Γιάμαρης ζητά εκείνον και τη Γαλήνη για κατάθεση, αφού από κάποιες φωτογραφίες φαίνεται πως εμπλέκονται στον θάνατο του Ζήση…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γρηγόρης είναι τόσο ερωτευμένος με την Άντζελα, που, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του γι’ αυτή τη σχέση, θέλει όσο τίποτε άλλο να κάνει το επόμενο βήμα μαζί της. Έτσι, θα τον δούμε να διαλέγει με τη βοήθεια του πατέρα του βέρες, μια και σκοπεύει να αρραβωνιαστεί την Άντζελα. Κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πέρα από τον Βούλγαρη, ο οποίος, σε αντίθεση με τη Γαλήνη, επικροτεί την απόφαση του γιου του.

Αμέσως μετά ο Γρηγόρης ανακοινώνει στην Άντζελα και στα αδέρφια του ότι το βράδυ θέλει να βγουν όλοι μαζί και να πάνε σε ένα ταβερνάκι. Ύστερα εκείνος επιστρέφει στο σπίτι και πηγαίνει με ανυπομονησία στο δωμάτιό του, όπου αρχίζει να ετοιμάζεται. Όταν η Γαλήνη μαθαίνει από τη Λένα για τη βραδινή τους έξοδο, μπαίνει στο δωμάτιο του γιου της, για να μάθει πού ακριβώς θα πάνε. Τότε πέφτει από το χέρι του Γρηγόρη η μια βέρα και η Γαλήνη σοκάρεται που τη βλέπει.

Αμέσως ζητά εξηγήσεις από τον γιο της, ο οποίος δείχνει να την αγνοεί… Φτάνοντας στο ταβερνάκι με την Άντζελα, τους περιμένουν η Λένα, ο Χρόνης και ο Ορέστης. Ξαφνικά ο Γρηγόρης βγάζει το κόκκινο κουτάκι και περνάει τη βέρα στο δάχτυλο της αγαπημένης του. Η ίδια είναι σοκαρισμένη αλλά και συγκινημένη, ενώ τα αδέρφια του Γρηγόρη τούς εύχονται να ζήσουν. Εκείνος φιλάει την αγαπημένη του και νιώθει πιο ευτυχισμένος από ποτέ, αγνοώντας τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στο σπίτι του!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, εκεί φτάνει ο Γιάμαρης, ο οποίος ζητά από τη Γαλήνη να τον ακολουθήσει αμέσως στο Τμήμα, ενώ το ίδιο θα πρέπει να κάνει και γιος της. Δεν θέλει να της περάσει χειροπέδες, όμως της εξηγεί ότι εκείνη και ο Γρηγόρης είναι ύποπτοι για τον θάνατο του Ζήση… Η Γαλήνη σοκάρεται και διαμαρτύρεται στον αστυνόμο, ο οποίος της δείχνει τις φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχαν η ίδια και ο Γρηγόρης με τον Ζήση πριν σκοτωθεί! Τότε εμφανίζεται ο Βούλγαρης και αρπάζει τις φωτογραφίες από τα χέρια της γυναίκας του, ζητώντας αμέσως εξηγήσεις.

Ο Γιάμαρης, θυμωμένος που η Γαλήνη τον παρέκαμψε και έδρασε μόνη της, της εξηγήσει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Ο Βούλγαρης είναι έτοιμος να εκραγεί, απαιτώντας να μάθει τι συμβαίνει, και η Γαλήνη τού εξηγεί ότι ο Ζήσης προσπάθησε να εκβιάσει εκείνη και τον Γρηγόρη. Ξεσπά σε κλάματα και αρχίζει να εξιστορεί στον άντρα της τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, από τότε που ο Γρηγόρης έμαθε πως ο Στράτος άφησε έγκυο τη Λένα ως τη δολοφονία του. Ο Βούλγαρης, αδυνατώντας να πιστέψει όσα συμβαίνουν τόσο καιρό μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σκέφτεται πως η οικογένειά του διαλύεται και θέλει να μάθει αν ο γιος του σκότωσε τον Στράτο.

Η Γαλήνη το αρνείται κατηγορηματικά, και στη συνέχεια, ταραγμένη, πηγαίνει να ετοιμαστεί για να πάει στο Τμήμα. Λίγο αργότερα φτάνει εκεί και ο Γρηγόρης, που έρχεται αντιμέτωπος με την οργή του πατέρα του. Ο Βούλγαρης τον αρπάζει από τον γιακά και του λέει ότι ξέρει για το μωρό της Λένας και τον ρωτάει αν σκότωσε τον Στράτο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Γαλήνη ακούει φοβισμένη τον Γιάμαρη να της λέει ότι πρέπει να του πει τα πάντα, γιατί μπορεί να έχει άσχημα μπλεξίματα τόσο η ίδια όσο και ο Γρηγόρης…