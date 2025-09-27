Porto Leone – spoiler: Η Αλεξάνδρα σημαδεύει τον Γρηγόρη με όπλο

Η νέα δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone» έρχεται με συγκλονιστικές εξελίξεις που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η δολοφονία του Στράτου έχει διαλύσει την οικογένεια Καπετανάκου. Ο Ηλίας βυθίζεται καθημερινά στο απόλυτο σκοτάδι και τη Αλεξάνδρα του να διψάει για εκδίκηση. Μάλιστα μία πληροφορία που μαθαίνει εκείνη αλλά και μια σύλληψη θα μας απασχολήσουν έντονα στα προσεχή επεισόδια της σειράς «Porto Leone» που μεταδίδονται στον ALPHA.

Όπως θα δούμε, η οικογένεια Καπετανάκου καταρρέει από τον άδικο χαμό του γιου της. Ο Ηλίας πνίγει τον πόνο του στο αλκοόλ, ενώ η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να βρει και να εκδικηθεί τον δολοφόνο του παιδιού της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, στα προσεχή επεισόδια, μια αποκάλυψη αναμένεται να οδηγήσει σε ένα ντόμινο ραγδαίων εξελίξεων. Συγκεκριμένα, η Καίτη της λέει πως το βράδυ του φόνου ο Στράτος τσακωνόταν άσχημα με τον γιο του Βούλγαρη.

Όπως είναι φυσικό, η Αλεξάνδρα σοκάρεται μιας και τα δύο παιδιά ήταν κολλητοί φίλοι και έτσι ζητάει από την Καίτη να της πει για ποιον λόγο μάλωναν. Η Αλεξάνδρα τρελαίνεται από όλα όσα ακούει και αποφασίζει να ψάξει τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Την ίδια στιγμή, ο Λυκούργος Κονταράς, καταφτάνει από το Δουργούτι στο τμήμα Πειραιά, ως ύποπτος για τον φόνο του Στράτου και ο Καπετανάκος ζητά από τον Γιάµαρη να τον αφήσει να το τακτοποιήσει εκείνος. Οι μέρες περνούν και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες ενώ αρχίζει να παρατηρεί περισσότερο τη συμπεριφορά του Γρηγόρη και της οικογένειάς του. Μάλιστα, κάποια στιγμή τον πλησιάζει ρωτώντας τον για εκείνο το βράδυ και αντιλαμβάνεται την αμηχανία του. Μετά από αυτό είναι σίγουρη πως ο φονιάς του γιου της είναι ο Γρηγόρης. Στο μεταξύ, εκείνος είναι πολύ αναστατωμένος με τις τύψεις να τον έχουν κυριεύσει.

Την επομένη, η Αλεξάνδρα έχοντας στην κατοχή της ένα όπλο πηγαίνει έξω από το σπίτι της οικογένειας. Κρυμμένη, ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή. Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη. Γεμάτη οργή, σημαδεύει με το όπλο της τον Γρηγόρη, ενώ την ίδια στιγμή το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του – αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μάλιστα, ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει.