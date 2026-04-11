Porto Leone – spoiler: Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον εγγονό της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί η Αλεξάνδρα στα προσεχή επεισόδια. Από την ημέρα που έμαθε πως η Λένα έφερε στον κόσμο το παιδί του αδικοχαμένου γιου της, του Στράτου, έχει μόνο ένα στόχο. Να βρει τον εγγόνο της και σύμμαχός της και σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Στελάρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους καταφέρνουν να βρουν την διεύθυνση που μένει η Ξένη με το μωρό και σπεύδουν αμέσως εκεί. Κρυμμένοι μέσα στο αυτοκίνητο παρατηρούν και κοιτάνε πως το σπίτι της γυναίκας. Η Αλεξάνδρα εξηγεί στον Στελάρα πως αρχικά θέλει να δει το παιδί για να βεβαιωθεί ότι είναι του γιου της.

Οι ώρες περνούν και κάποια στιγμή η Αλεξάνδρα βγαίνει από το αμάξι και κατευθύνεται με προσοχή προς το σπίτι. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο Λάζαρος και εκείνη προσπαθεί να κρυφτεί ώστε να μην την δει. Πράγματι εκείνος δεν καταλαβαίνει την παρουσία της και μετά από λίγο η γυναίκα πηγαίνει ξανά προς το αμάξι.

Αλεξάνδρα: «Σκέφτηκα να χτυπήσω το κουδούνι και να προσποιηθώ ότι έκανα λάθος αλλά το μετάνιωσα»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέλαρας παρατηρεί πως είναι ιδιαίτερα ταραγμένη και εκείνη του εξομολογείται συγκινημένη πως ανυπομονεί να δει τον γιο του παιδιού της. Λίγες ώρες μετά, η Αλεξάνδρα δεν αντέχει άλλο. Βγαίνει δυναμικά από το αμάξι αποφασισμένη να πάει να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού της Ξένης.

Φτάνοντας εκεί βλέπει το ζευγάρι να βρίσκεται απέξω και να μαλώνει άσχημα, ενώ η Ξένη στρέφει το βλέμμα της προς το μέρος της. Όταν ο Λάζαρος την σπρώχνει με αποτέλεσμα να πέφτει στο έδαφος και αποχωρεί, η Αλεξάνδρα βρίσκει αφορμή και πλησιάζει την Ξένη για να δει αν είναι καλά. Η τελευταία την κοιτάζει ντροπιασμένη και προσπαθεί να δικαιολογηθεί για όσα συνέβησαν μπροστά της. Η Αλεξάνδρα επιμένει να κάτσει μαζί της μέχρι να ηρεμήσει και φυσικά της συστήνεται με άλλο όνομα.

Όταν, μάλιστα, την ρωτάει αν έχει παιδιά η Ξένια της απαντάει πως έχει ένα μωράκι. Η καρδιά της σφίγγεται και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας η Αλεξάνδρα μέρα με τη μέρα πλησιάζει ακόμα περισσότερο την Ξένη. Η τελευταία φυσικά δεν έχει καταλάβει τίποτα, ενώ σύντομα έρχεται και η μεγάλη στιγμή για την Αλεξάνδρα. Βλέπει για πρώτη φορά τον εγγονό της και λυγίζει. Όμως προσπαθεί να κρατηθεί ώστε να μην γίνει αντιληπτή από την Ξένη. Είναι η πρώτη φορά που από τότε που δολοφονήθηκε ο Στράτος, αισθάνεται ευτυχισμένη.