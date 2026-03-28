Porto Leone – spoiler: Ο Βούλγαρης σε παράνοια – Στέλνει εξώδικο σε Γαλήνη και Ορέστη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Ντίνος, καθώς το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει έχει αναστατώσει την οικογένειά του. Κάποιος χρειάστηκε να αναλάβει τα ηνία της ακτοπλοϊκής και το έκανε ο Ορέστης. Όμως όταν το μαθαίνει ο πατέρας του γίνεται έξαλλος…

Ο Βούλγαρης θα πει στη Γαλήνη πως η ακτοπλοϊκή εταιρεία του ανήκει και ότι είναι ο μόνος νόμιμος διαχειριστής. Άρα, κανείς δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την έγκρισή του, ενώ την προειδοποιεί πως αν κάποιος τολμήσει να πάρει τον έλεγχο πίσω από την πλάτη του θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να τον σταματήσει. Η αντίδρασή του αλλά και τα λόγια του απογοητεύουν για ακόμα μια φορά τη Γαλήνη. Εκείνη του εξηγεί πως τα παιδιά του δεν πρόκειται ποτέ να έβλαπταν την δουλειά και τότε ο Βούλγαρης την διακόπτει, τονίζοντας της πως η εταιρεία έχει κύρος εξαιτίας του. Η γυναίκα δεν μπορεί να πιστέψει αυτά που ακούει και αποχωρεί μιας και δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει μαζί του αυτή την αντιπαράθεση. Λίγο αργότερα, τον επισκέπτεται ο Χρόνης, ο οποίος προσποιείται πως είναι αναστατωμένος από τις εξελίξεις.

Χρόνης: «Δεν μπορούσα να σας επισκεφθώ νωρίτερα γιατί με το νέο αφεντικό στο γραφείο…».

Βούλγαρης: «Δεν υπάρχει άλλο αφεντικό από εμένα. Μόνο τις δικές μου εντολές θα ακούς! Το κατάλαβες;».

Ο Βούλγαρης βράζει από θυμό και μη μπορώντας να δεχτεί πως ο Ορέστης βρίσκεται στη θέση του, ζητά από τον Χρόνη να τηλεφωνήσει στον δικηγόρο του και να του ζητήσει να τον επισκεφθεί αύριο νωρίς το πρωί. Ενημερώνει τον Χρόνη πως θα κινηθεί νομικά κατά της Γαλήνης και του Ορέστη μιας και οι αποφάσεις τους πάρθηκαν ερήμην του. Μάλιστα, δείχνει να αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που πρόκειται να έχει αυτή του η κίνηση μιας και το μόνο που θέλει είναι να κρατήσει μακριά την οικογένειά του από την εταιρεία του. Παρόλο που ο Χρόνης προσπαθεί να τον ηρεμήσει, ο Βούλγαρης δεν δέχεται λέξη.

Βούλγαρης: «Πιστεύουν ότι είμαι τελειωμένος, αλλά θα καταλάβουν μια και καλή ποιος κάνει κουμάντο στην εταιρεία».

Πράγματι, το επόμενο πρωί ο Βούλγαρης δίνει εντολή στον δικηγόρο του να συντάξει το εξώδικο κατά του γιου του και της συζύγου του.

Βούλγαρης: «Θα μου διαλύσουν την εταιρεία και για αυτό πρέπει να τους σταματήσεις».

Ο δικηγόρος αν και ξαφνιάζεται μιας και θεωρεί λογικό λόγω της κατάστασής του να πάρει τα ηνία ο γιος του, ακούει την εντολή του. Έτσι, λίγο μετά, πηγαίνει στην εταιρεία. Μόλις τον βλέπει ο Χρόνης προφασίζεται πως έχει μια εξωτερική δουλειά και φεύγει, ενώ ο Ορέστης τον υποδέχεται θερμά. Όταν όμως ο δικηγόρος του παραδίδει το εξώδικο από τον πατέρα του, ο νεαρός σαστίζει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άντρας έφτασε σε αυτό το σημείο. Μετά από αυτό νεαρός νιώθει πια ότι το χάσμα ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του μεγαλώνει ακόμα περισσότερο…