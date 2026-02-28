Porto Leone – spoiler: Ο Χρόνης γίνεται προικοθήρας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Χρόνης που μέχρι στιγμής, είναι από τους πιο συμπαθής ήρωες της σειράς. Όμως πίσω από την ευγένεια και τις καλές προθέσεις που δείχνει σε όλους ότι έχει κρύβει ένα σκοτεινό πρόσωπο κι ο πραγματικός του χαρακτήρας και αληθινές του προθέσεις θα ξεδιπλώνονται σιγά – σιγά.

Στόχος του είναι η κληρονομιά του Βούλγαρη και για αυτό αποφασίζει να γίνει απαραίτητος στον άντρα αλλά και να απομακρύνει με διάφορα δόλια σχέδια τον Ορέστη από κοντά του. Έτσι, ένα βράδυ πηγαίνει στο «Porto Leone». Φτάνοντας λοιπόν στην Τρούμπα βλέπει εκεί τη Βούλα, της οποίας είναι το τελευταίο βράδυ εκεί, και αποφασίζει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Συγκεκριμένα δεν χάνει χρόνο και ενημερώνει αμέσως τον Ορέστη για τις νυχτερινές εξορμήσεις της αγαπημένης του.

Όπως είναι φυσικό η πληροφορία αυτή εξοργίζει και απογοητεύει τον νεαρό. Ο Ορέστης αισθάνεται ντροπιασμένος και πηγαίνει και βρίσκει την Βούλα και την ξεμπροστιάζει. Εκείνη ξεσπά σε κλάματα, δημιουργείται ένας μεγάλος καβγάς με τον Ορέστη να δίνει τέλος στη σχέση τους με αποτέλεσμα ο επικείμενος γάμος τους να ακυρώνεται. Εκείνος είναι βαθιά στεναχωρημένος από την τροπή που πήραν τα πράγματα και το τέλος της σχέσης του, ενώ η οικογένειά του θεωρεί πως ο Χρόνης του άνοιξε τα μάτια.

Την ίδια στιγμή ο Χρόνης χαμογελάει πονηρά μιας και η πρώτη φάση του σχεδίου του είχε επιτυχία. Λίγες μέρες μετά, όμως, ξανά χτυπά κατά της οικογένειας. Αυτή τη φορά επικοινωνεί με τον δημοσιογράφο μίας εφημερίδας και του δίνει πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή της εταιρείας του Βούλγαρη με ένα ναυάγιο. Όμως δεν μένει εκεί αλλά δίνει πληροφορίες και για τη σχέση του άντρα με τον Ορέστη. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι πατέρας και γιος δεν τα πάνε καθόλου καλά και έχουν αρκετές προστριβές.

Το επόμενο πρωί όλες αυτές οι πληροφορίες γίνονται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Όταν ο Βούλγαρης την διαβάζει σαστίζει μιας και είχε φροντίσει να θάψει το θέμα με το ναυάγιο για το οποίο γνώριζαν μόνο ο Χρόνης και ο Ορέστης. Δεν περνάει καν από το μυαλό του πως πίσω από όλα κρύβεται ο Χρόνης και αμέσως κατηγορεί τον γιο του.

Η Γαλήνη προσπαθεί να ηρεμήσει τον άντρα της, αλλά ο ίδιος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Ορέστη. Ο τελευταίος νιώθει ότι η ζωή του ξαφνικά διαλύεται. Από τη μια το τέλος της σχέσης του με τη Βούλα και από την άλλη η κόντρα και οι κατηγορίες του πατέρα του τον έχουν καταρρακώσει. Νιώθει πως δεν τον κρατάει πια τίποτα στον Πειραιά και έτσι σκέφτεται σοβαρά να μπαρκάρει ξανά.

Παράλληλα ο Χρόνης νιώθει ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του μιας και ο Ορέστης φεύγει από τη μέση και έτσι διάδοχος της δουλειάς αλλά και της κληρονομιάς της οικογένειας Βούλγαρη θα γίνει αυτός. Άλλωστε εξαρχής στόχος του ήταν τα χρήματα και να ζήσει μια άνετη ζωή…