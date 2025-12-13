Σίσσυ Χρηστίδου: «Την καταλαβαίνω την Ιωάννα Τούνη, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και επέλεξα τον δρόμο της δικαιοσύνης»

Στη θέση της Ιωάννας Τούνη προσπάθησε να μπει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία παρουσίασε στην εκπομπή της τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στη γνωστή influencer και τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Το πρωί του Σαββάτου προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το βίντεο της Ιωάννας Τούνη, μέσω του οποίου απάντησε σε όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα. Αμέσως μετά η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου τα όσα άκουσε και αναφέρθηκε στο κομμάτι της συνεπιμέλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Μπορεί να έχεις συνεπιμέλεια και το παιδί να μένει στη μαμά. Εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η Ιωάννα δε διευκρινίζει το κομμάτι της συνεπιμέλειας, διευκρινίζει το κομμάτι της εναλλασσόμενης κατοικίας. Συνεπιμέλεια σημάνει ότι οι δύο γονείς παίρνουν μαζί τις αποφάσεις», δήλωσε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Την καταλαβαίνω πάρα πολύ την Ιωάννα, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό μπορεί να την πνίγει, μπορεί όλα αυτά να μην ισχύουν που λέει ο Δημήτρης, αλλά τι θα καταλάβει αν το διορθώσει αυτό; Η ουσία είναι αν έχεις την επιμέλεια και να βλέπεις το παιδί τις ημέρες που θες. Για τον κόσμο τι διαφορά έχει πόσες μέρες παίρνει ο καθένας το παιδί;», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω ακούσει κάτι συκοφαντικό για την Ιωάννα από τον Δημήτρη, από την άλλη την καταλαβαίνω όμως. Και έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και επέλεξα τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι συκοφαντήθηκα.

Αυτό έγινε το 2022 και μέχρι και σήμερα που έχουμε 2025, δεν έχει συζητηθεί η υπόθεσή μου. Θέλω να πω λοιπόν, ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει ψυχραιμία, θέλει να καταπιείς πολλά μέχρι να δικαιωθείς. Στο τέλος όμως, δεν ξέρω τι κερδίζεις και τι χάνεις με όλο αυτό», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Τι είχε δηλώσει η Ιωάννα Τούνη

«Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Βάση κανονικών συνθηκών μια φορά τον μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Κλείνουμε το ένα πράγματα που δεν ισχύει. Όπως και πολλά ακόμα που αφορούν εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη σε ένα βίντεο που δημοσίευσε μετά από μία συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου.