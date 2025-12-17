Σοφία Μουτίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Μήπως ήταν κόλπο επικοινωνιακό; Δεν ντρέπεστε να λέτε ασυνάρτητα πράγματα;»

Ένα νέο ξέσπασμα έκανε μέσω της εκπομπής «Real View» η Σοφία Μουτίδου, η οποία έριξε τα πυρά της στον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την υπόθεση του διάσημου τραγουδιστή που αναμένεται να καταγγελθεί για ασέβεια, σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Η γνωστή ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) έγινε έξαλλη με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για την καταγγελία που θα γίνει σε βάρος του τραγουδιστή, για την οποία, όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο του STAR ένας 21χρονος συνάδελφός του θα πάει το πρωί της Πέμπτης στις αρχές. Όπως τόνισε η Σοφία Μουτίδου και στην περίπτωση του MeToo τα ονόματα των ηθοποιών που κατηγορήθηκαν, βγήκαν στη δημοσιότητα μετά τις καταγγελίες.

«Εν τω μεταξύ όλες αυτές τις μέρες, που λένε και λένε και λένε και δίνουν ρεπορτάζ, η γλώσσα γλιστράει… Ξέρεις, πες πες πες, κάποια στιγμή θα γίνει και το λάθος», είπε αρχικά η Ελίνα Παπίλα.

«Εδώ προσπεράσαμε κάπως μία τρικυμία εν κρανίω του Λιάγκα. Αυτή τη στιγμή βγήκε και έκανε μία δήλωση, που αν δεν είσαι καλοδιαβασμένος, δηλαδή αν εκείνη την ώρα μαγειρεύεις, μπορείς να πεις “Αχ, λέει κάτι ενδιαφέρον”. Είπε κάτι πάρα πολύ παραπλανητικό. Δηλαδή, πήγε και έκανε ένα το MeToo, το γνωστό, με αυτό (σ.σ. την περίπτωση του τραγουδιστή) και λέει “τότε δεν υπήρχε πρόβλημα που λέγαμε ονόματα”. Τότε δεν είπαμε ονόματα. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μας, κύριε Λιάγκα. Δεν είχε βγει κανένας να πει κανένα όνομα, πριν τα κορίτσια ή τα θύματα δεν βγουν και καταγγείλανε ονομαστικά, επώνυμα, επίσημα, με διαδικασίες και μετά αναφερθήκαμε.

Αλήθεια, έβλεπα τον μονόλογο και έλεγα ή το κάνει επίτηδες, δεν μπορεί να μην ξέρει τι λέει. Πώς διανοήθηκες ότι το MeToo, που αφού μας δώσαν τα ονόματα τα θύματα πήγαμε και ασχοληθήκαμε μαζί τους, είναι το ίδιο με αυτό; Αλήθεια τώρα, μήπως ήταν κόλπο επικοινωνιακό; Να πάρετε την προσοχή από κάπου και να την πάτε κάπου αλλού; Να ξελασπώσετε τη θέση σας; Δεν ντρέπεστε λίγο, να λέτε τόσο ασυνάρτητα πράγματα; Βγήκε ποτέ κανείς στο προηγούμενο MeToo να πει όνομα χωρίς να έχει βγει;», ξέσπασε η Σοφία Μουτίδου.

«Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά αυτής της περίπτωσης; Είμαι εδώ πέρα και βγάζω, ξέρω εγώ κάτι, ένα νέο, θα σας το πω και σε λίγο καιρό θα γίνει και χαμός. Είναι το ίδιο με το να πω “η Δάφνη Καραβοκύρη, του Γιώργου και της Ελένης έκανε αυτό το πράγμα” και να ασχοληθούμε μετά όλοι;», πρόσθεσε.

«Και βέβαια και πάρα πολύ σημαντικό, επειδή το είπε αυτό για την ατάκα που είπε η Έλενα ότι άνθρωποι πέφτουν από τα μπαλκόνια, όταν κατηγορηθείς χωρίς καν να έχεις κάνει τίποτα, για κάτι τόσο σοβαρό, προφανώς και θα σου γυρίσει το μυαλό και να μην ξέρεις τι θα κάνεις», είπε με τη σειρά της η Ελίνα Παπίλα.

«Ακόμα κι όταν κατηγορηθείς επίσημα χωρίς να το φταις. Τώρα από μας το άκουσε ο Λιάγκας; Από μας άκουσε το ενδεχόμενο ότι άμα λασπωθείς δημόσια για παιδεραστία, για βιασμό, και δεν φταις και σε τίποτα, μπορείς να σαλτάρεις;», συμπλήρωσε η Σοφία Μουτίδου.

«Εγώ νομίζω ότι μπερδεύτηκε πάντως Σοφία, Έλενα και Δάφνη και πήγε τελείως αλλού το θέμα», ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου.

Τότε η Ελίνα Παπίλα πήρε ξανά τον λόγο και δήλωσε: «Πάντως βλέπω, έβλεπα σήμερα εκεί όλο αυτό που έγινε και που ειπώθηκε και το όνομα και όλα αυτά και που δεν έπρεπε και όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι ακούω, διαβάζω τα σχόλια, την πέφτετε στη Σοφία για τον Μπέο, για τον Γλέζο, από δω από κει. Θέλω να πω ότι τα πάντα θέλουνε μία κρίση σωστή».

Γιώργος Λιάγκας: Δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος ο τραγουδιστής που θα κατηγορηθεί για ασέλγεια

«Tο γνώριζα από τον Σεπτέμβριο και δεν ήξερα κατά πόσο θα τεκμηριωθούν οι καταγγελίες που θα ακουστούν σήμερα. Δεν είναι ο Ρόκκος, ούτε είναι από νησί. Αύριο, ο ένας εκ των τριών θα βγει επώνυμα και θα πει για ποιον πρόκειται. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω την κολοκυθιά. Έχει ευρύτερο εκτόπισμα στη showbiz ο τραγουδιστής, έχει μεγάλο fan club, και από εμένα είναι αγαπητός.

Χτες το βράδυ (15-12-2025), ο τραγουδιστής και ο δικηγόρος του έκαναν μια μακρά σύσκεψη για το πώς θα προχωρήσουν. Αύριο θα κατατεθεί μήνυση από τον έναν για ασέλγεια στον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Σε λίγο θα σας πω τι ετοιμάζονται να καταγγείλουν. Δεν μιλάμε για βιασμό, αλλά για ασελγείς πράξεις. Ο τραγουδιστής θεωρεί πως κυριαρχεί κάποιος εκβιασμός», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν. Αν δεν αλλάξει κάτι, η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είναι μουσικός στο συγκρότημα που έπαιζε στο μαγαζί που τραγουδούσε ο τραγουδιστής. Θα καταγγείλει ασέλγεια, η οποία έχει να κάνει με άσεμνες εκφράσεις, άσεμνους χαρακτηρισμούς και άσεμνες χειρονομίες από τον τραγουδιστή μέσα στο καμαρίνι του.

Δεν υπάρχει μάρτυρας. Είναι πρώτη φορά που ακούγονται αυτά τα πράγματα. Θα κάνει λόγο για ασέλγεια που έγινε δύο φορές, για άσεμνες προτάσεις, θα μιλήσει για προκαταρκτικές καταστάσεις. Θα έχει δύο μάρτυρες, που ήταν εργαζόμενοι στο νυχτερινό μαγαζί. Μιλάμε για πολλούς μήνες πριν», είχε δηλώσει για την πρώτη περίπτωση.

«Είναι ο άνθρωπος που είναι από το νησί και όχι ο τραγουδιστής. Περιμένει την κίνηση του πρώτου για να κινηθεί νομικά. Θα μιλήσει για σεξουαλική παρενόχληση που ξεκίνησε από τα καμαρίνια του νυχτερινού κέντρου ( σ.σ. σε άλλη χρονική περίοδο από την πρώτη περίπτωση). Κατέληξε η σχέση-φιλία τους στο σπίτι του τραγουδιστή. Θα ισχυριστεί ότι εκεί του έκανε ανήθικες προτάσεις: τύπου αν προχωρήσεις με έμενα θα ανέβεις πολύ», είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας για τη δεύτερη.