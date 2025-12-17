Νεαρός τραγουδιστής θα καταγγείλει την Πέμπτη τον διάσημο Έλληνα – «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης φαίνεται ότι παίρνει τελικά οι καταγγελίες που έχουν ακουστεί σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή, ο οποίος πρόκειται να κατηγορηθεί από έναν 21χρονο συνάδελφό του για ανήθικες πράξεις σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ένας 21χρονος τραγουδιστής ετοιμάζεται να πάει την Πέμπτη το πρωί στις αρχές για να καταγγείλει τον διάσημο Έλληνα τραγουδιστή. Η υπόθεση αυτή έγινε γίνει γνωστή της τελευταίες ημέρες και σίγουρα η δημοσιοποιήσει του ονόματός του πασίγνωστου καλλιτέχνη θα προκαλέσει ένα «θύελλα» στον καλλιτεχνικό χώρο.

Μάλιστα, ο άντρας που ετοιμάζεται να καταγγείλει τον τραγουδιστή για ασέλγεια προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας: «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πράγμα, έχω φωνή, όχι οδηγίες. Ρίζες, όχι τιμές και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι».

«Μιλάμε για έναν νεαρό, 21 ετών, από μεγάλο νησί κατάγεται o καταγγέλλων, τραγουδιστής και αυτός στο επάγγελμα, εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο αυτή τη στιγμή, ενώ πριν περίπου ένα χρόνο συνεργαζόταν με τον δημοφιλή καλλιτέχνη τον οποίο θέλει να καταγγείλει.

Αυτός ο άντρας λοιπόν είναι έτοιμος να πάει αύριο στη δικαιοσύνη το πρωί. Η μήνυση είναι έτοιμη. Δεν μιλά για βιασμό, για ανήθικες πράξεις και προτάσεις.

Μάλιστα, ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά μέσα στο καμαρίνι και φέρεται να υποστηρίζει ότι υπάρχουν και μάρτυρες», είπε η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα με τις επικείμενες καταγγελίες σε βάρος καλλιτέχνη από τρεις άντρες για ασέλγεια. Όπως είπε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής που πολύ σύντομα θα κατηγορηθεί δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, όπως ακούστηκε τις τελευταίες μέρες.

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέδωσε το ρεπορτάζ του και ανέφερε πως ο τραγουδιστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του. Θεωρεί, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, πως το όλο θέμα κρύβει μια προσπάθεια εκβιασμού σε βάρος του. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν εμπλέκεται στα όσα πρόκειται να του καταλογίσουν κάποιοι. «Δεν υπάρχει ασέλγεια», μεταφέρει το περιβάλλον του.

Την είδηση έκανε πρώτος γνωστή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος το πρωί της Κυριακής μέσω του «Ραντεβού το ΣΚ» δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα γίνει γνωστή μία καταγγελία σε βάρος ενός πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.