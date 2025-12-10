Σοφία Μουτίδου για Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πρόκειται για ένα σίριαλ, περιμένω το νέο επεισόδιο»

Μια αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Σοφία Μουτίδου τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάσημα ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Οι δύο πρώην σύντροφοι από τη στιγμή που η Ιωάννα Τούνη μίλησε δημοσίως για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου πετούν σπόντες ο ένας για τον άλλον που πυροδοτήθηκαν πρόσφατα από συνέντευξη του μοντέλου. Μέσω της εκπομπής «Real View» η Σοφία Μουτίδου σχολίασε την κατάσταση, αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα… σίριαλ.

«Προσωπικά παιδιά, έχω κουραστεί πάρα πολύ, νιώθω και πολύ αμήχανα πολλές φορές… Η ιστορία της Ιωάννας Τούνη, που έχει διακλαδώσεις παντού, είναι το μοτίβο ίδιο: εκθέτω τα πάντα, ανοίγω τα πάντα και μετά απορώ που ασχολήθηκαν. Αν δεν ασχοληθούν πολύ, ξανακεντρίζω για να ασχοληθούνε και είναι ένα γαϊτανάκι που εμένα προσωπικά λίγο με ντροπιάζει, σαν κόσμο», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Εγώ αναρωτιέμαι, αν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη φράση “κεκλεισμένων των θυρών”, αν ξέρουν όντως τι σημαίνει αυτή η φράση. Γιατί δεν μπορείς να τη χρησιμοποιείς και να την αποφασίζεις σε παντού…», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για ένα σίριαλ. Εθίζομαι στο να την βλέπω, περιμένω το νέο επεισόδιο. Σκηνοθετημένο σίριαλ, όλο. Καθόμαστε και βλέπουμε τη ζωή των Kardashians. Εντάξει; Απλά δεν είναι μεγάλη οικογένεια, είναι ένα άτομο. Και πρέπει να αναπαράγει υλικό. Μες στα πλαίσια αυτά υπάρχει η συνθήκη της κακοποίησης – στην οποία είμαστε μαζί της – και τώρα, στις υπόλοιπες συνθήκες προσωπικά βαριέμαι, κουράζομαι και ετεροντρέπομαι», είπε ακόμα η Σοφία Μουτίδου για την Ιωάννα Τούνη.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν θέλω τη δημοσιότητα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι», δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη νέα σχέση της πρώην συντρόφου του.

Λίγες ώρες αργότερα η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε μέσω των social media, αναφέροντας: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια. Άσε με να γνωρίζω καλύτερα».