Σόλων Τσούνης: «Όλοι είχαμε άγχος για το «Σόι σου» γιατί στο παρελθόν κάποια σίκουελ σειρών δεν είχαν πάει καλά»

Με αφορμή την επιστροφή του «Το Σόι σου», ο Σόλων Τσούνης συνάντησε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου την Κυριακή (1/2/2026) στο πλατό του «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο γνωστός ηθοποιός, Σόλων Τσούνης, αναφέρθηκε στο άγχος που είχε μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για τα νέα επεισόδια του «Σόι σου» αλλά και στο συναίσθημα της πρώτης ημέρας των νέων γυρισμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο ηθοποιός παραδέχθηκε αρχικά πως «μην λέω ψέματα, όλοι είχαμε άγχος στην αρχή για το πως θα πάνε τα νέα επεισόδια. Νομίζω πως ο βασικός λόγος είναι ότι ανταγωνιζόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και μάλιστα σε μια εκδοχή πιο μεγάλη ηλικιακά».

«Έχουμε δει στο παρελθόν ότι διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά οπότε όλοι είχαμε την αγωνία πως θα το δεχτεί ο κόσμος και πως θα κριτικάρει ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει».

«Η αλήθεια είναι ότι, πέρα από την πρώτη μέρα των γυρισμάτων που ήταν πολύ παράξενη γιατί αλλάξαμε στούντιο και παραγωγή, ήταν όλα ίδια. Ήταν όμως και λίγο αλλιώς. Δηλαδή το κάναμε πιστό αντίγραφο, μιας και έχουμε τον ίδιο σκηνογράφο που προσπάθησε να κάνει ακριβώς ίδιο το σκηνικό» πρόσθεσε, ακόμα, ο Σόλων Τσούνης.