Σωτήρης Καλυβάτσης: Αν αυτά που γυρίζαμε στο ΑΜΑΝ τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

«Δεν νομίζω ότι θα άντεχε η εκπομπή παραπάνω από μια μέρα. Με την λογική εκείνων που κάναμε τότε»
Για τη συνεργασία που είχε με τον Αντώνη Κανάκη στο «ΑΜΑΝ, τα καθάρματα», μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής (30.1.26).

Στη συνέντευξή του στον Φάνη Λαμπρόπουλο ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε αρχικά πως «τότε που κάναμε το ΑΜΑΝ ήταν μια εντελώς άλλη εποχή. Αν αυτά, που γυρίζαμε τότε, γίνονταν σήμερα θα ήμασταν φυλακή όλοι μαζί, κανονικά. Δεν νομίζω ότι θα άντεχε η εκπομπή παραπάνω από μια μέρα. Με την λογική εκείνων που κάναμε τότε».

«Είδαμε πρόσφατα ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε το reunion του Παρά Πέντε, μια μέρα κράτησε. Εσείς θα ξαναγυρνάγατε για να κάνετε ένα reunion, μια μέρα τους ΑΜΑΝ;», ρώτησε ο οικοδεσπότης του late night με τον ηθοποιό να απαντά: «Δεν ξέρω να σου πω. Μπορεί όταν μεγαλώσουμε, πιο πολύ από τώρα».

 

«Φαντάζεσαι να είμαστε 70, 75, 80 χρονών και να κάνουμε ένα ΑΜΑΝάκι; Περίμενε. Να περάσει σούπερ… θα περιμένω, χειμώνας θα ντυθώ. Περίμενε εσύ», πρόσθεσε με χιούμορ ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

