Σούπερ Ήρωες – επόμενο επεισόδιο: Ο Δημήτρης ανακοινώνει στους υπαλλήλους ότι το σουπερμάρκετ θα γίνει πιο eco friendly

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε Τετάρτη 15 Απριλίου στις 20:00 και υπόσχονται να χαρίσουν στο τηλεοπτικό κοινό μοναδικές στιγμές γέλιου!

Σούπερ Ήρωες – Τετάρτη 15 Απριλίου

Επεισόδιο 5ο: Ο Δημήτρης ανακοινώνει στους υπαλλήλους ότι από εδώ και πέρα το σουπερμάρκετ θα γίνει πιο eco friendly, μειώνοντας και όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρένας και Χαριστέλλας για ένα κουτί γάντια, με παράπλευρες απώλειες τον Αντώνη και τον Περικλή. Αντίστοιχα και στα ταμεία, η Έφη βάζει χέρι στη Σταυρούλα για τις πλαστικές σακούλες που δεν χρεώνει, όμως οι παλιές πελάτισσες του μαγαζιού επαναστατούν. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας προσλαμβάνει δοκιμαστικά τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Θανάση, για να τον βοηθήσει… όμως εκείνος του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Guest: Μπέσσυ Αργυράκη, Βασίλης Γιακουμάρος, Θοδωρής Κατσαφάδος

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Παραγωγή: PEDIO PRODUCTIONS